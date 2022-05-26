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CNN：絕大多數美國人不贊成限縮擁槍權 共和黨沒壓力

CNN：絕大多數美國人不贊成限縮擁槍權 共和黨沒壓力

記者顏伶如／綜合報導
CNN報導，多項民調顯示，絕大多數美國人並不贊成限縮擁槍權。圖為德州一名居民扶著支持「公開持武權」的標語。(美聯社)
CNN報導，多項民調顯示，絕大多數美國人並不贊成限縮擁槍權。圖為德州一名居民扶著支持「公開持武權」的標語。(美聯社)

德州烏瓦德(Uvalde)羅伯小學(Robb Elementary School)24日發生19名學童、兩名老師死亡的槍擊案，震驚全美。從1999年科羅拉多州可倫拜高中(Columbine High School)發生重大校園槍擊以來，類似悲劇在其他地點重演，包括2012年康乃狄克州新鎮(Newtown)珊迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)、2018年佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)。每次事件發生後，都出現要求國會拿出行動對抗槍枝暴力的輿論呼聲。

有線電視新聞網(CNN)報導分析，德州小學槍擊案之後，共和黨籍國會議員雖面臨新一波要求加強管控槍枝的聲浪，實際上卻沒有太多壓力，就如同過去幾次校園槍擊案發生後的狀況一樣，因為多項民調顯示，絕大多數美國人並不贊成限縮擁槍權，因此共和黨在槍枝議題上並沒有政治壓力。

報導指出，僅管某部分民眾主張應該從嚴管制槍枝，但許多美國人卻認為，嚴格管制槍枝並非防止大規模屠殺案的正本清源之道。

蓋洛普公司(Gallup)在今年稍早的民調中，詢問美國人對於現行槍枝法是否滿意，若不滿意則希望法規應該放寬或趨於嚴格。統計結果顯示，只有36%受訪民眾對現行槍枝法律感到不滿，並且希望嚴格管控。回答對目前槍枝法感到滿意的受訪者有41%，對當今槍枝法感到不滿但希望法規放寬者則有13%，對法規不滿意但不希望改變的民眾也有7%。

有線電視新聞網報導，雖然民意趨勢每年都有不同變化，但整體而言，持有「對槍枝法律不滿意且希望從嚴管理」立場的民眾，在本世紀裡從來就不是主流意見。

民主黨在國會推動已久的購槍者須接受全面背景調查法案(universal background checks)，絕大多數共和黨籍國會議員並不支持。內華達州擴大購槍背景調查的州法，在州議會僅以不到1%的些微差距表決通過，相同提案在緬因州州議會則以不到4%的表決結果失敗。

有線電視新聞網分析，可倫拜高中、珊迪胡克小學、帕克蘭德高中發生校園槍擊之後的某段期間，民調結果都顯示主張加強槍枝控管的民意升高，如果民主黨真心想要推動加強槍枝管制，並且希望共和黨一起行動，現在就要有所動作，否則以過去前例的發展來看，必須等待另一次慘劇重演，才會再有民氣可用的氛圍。

槍擊 共和黨 民調

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