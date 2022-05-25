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CDC：猴痘非COVID 不易透過空氣傳播

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國疾病管制暨預防中心（CDC）強調猴痘病毒不會輕易透過空氣傳播，而是需要和感染者有密切接觸。圖為CDC總部。（路透）
美國疾病管制暨預防中心（CDC）強調猴痘病毒不會輕易透過空氣傳播，而是需要和感染者有密切接觸。圖為CDC總部。（路透）

5月初以來北美和歐洲出現多起罕見猴痘病例，引發外界擔憂，美國疾病管制暨預防中心（CDC）希望平息對猴痘病毒傳播途徑的疑慮，強調猴痘病毒不會輕易透過空氣傳播，而是需要和感染者有密切接觸。

CNBC報導，美國疾管中心官員本周表示，猴痘主要透過持續身體接觸，像是和感染出現皮疹者皮膚的接觸。病毒也會透過接觸帶有病毒的物品傳播，例如共用寢具和衣服。不過，他們說，猴痘病毒也會透過呼吸道飛沫傳播，但不像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）那麼容易。

美國疾管中心官員麥奎斯頓（Dr. Jennifer McQuiston）23日在電話會議上告訴媒體：「這不是COVID，呼吸道傳播不是主要擔憂。在目前爆發病例的環境和人群中，是藉由接觸和親密接觸。」

「這不是那種你在雜貨店和某人擦身而過就會有感染風險的情況。」

美國疾管中心愛滋（AIDS）預防部門流行病學家布魯克斯（John Brooks）說：「猴痘特有的病變是病毒傳播的來源，當這些病變出現在皮膚上時，人們的傳染性最強。」

近來在多國爆發的猴痘病例也和COVID-19疫情不同，因為已有聯邦批准通過的疫苗可以有效預防猴痘。美國目前擁有1億劑舊一代天花疫苗庫存，但由於這款疫苗可能會有顯著副作用，任何廣泛配發的決定仍有待嚴謹討論。

另一款疫苗針對天花和猴痘的疫苗Jynneos則沒有類似顯著副作用風險。18歲以上感染天花和猴痘的高風險者必須施打兩劑。麥奎斯頓表示，美國目前這款疫苗庫存只有1000劑，但Jynneos疫苗生產商丹麥巴伐利亞北歐公司（Bavarian Nordic A/S）未來幾周將加速生產。

除了英國、法國和美國等多個歐洲和北美國家相繼通報猴痘病例外，捷克、奧地利和斯洛維尼亞等國家衛生當局24日也通報境內首起猴痘病例。

捷克傳染病學會（Czech Society for Infectious Diseases）會長德勞希（Pavel Dlouhy）表示，布拉格軍事大學醫院（Military University Hospital）通報一名男子感染猴痘病例。

德勞希告訴法新社：「這是遲早問題。我們已預期此事多日。」

捷克國家公共衛生研究院（Czech National Institute of Public Health）在聲明中表示，這名捷克病患5月初參加完比利時安特衛普（Antwerp）音樂節返國後，出現症狀。

而在奧地利，維也納衛生當局表示，一名22日在維也納住院的男子出現發燒等猴痘症狀，已確診感染。

斯洛維尼亞當局表示，一名男子從西班牙加納利群島（Canary Islands）返國後出現症狀，也已確診感染猴痘。

衛生當局先前表示，猴痘疫情廣泛擴散的風險不高。

猴痘 疫苗 疫情

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