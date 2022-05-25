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德州小學槍擊案同教室21師生遇害 數人受傷倖存

中央社德州尤瓦爾迪25日綜合外電報導
美國一名18歲槍手24日闖入德州羅布小學開槍行凶，造成19名孩童和2名教師喪命。圖為校門口放置鮮花蠟燭悼念。美聯社
美國一名18歲槍手24日闖入德州羅布小學開槍行凶，造成19名孩童和2名教師喪命。圖為校門口放置鮮花蠟燭悼念。美聯社

美國一名18歲槍手24日闖入德州羅布小學開槍行凶，造成19名孩童和2名教師喪命。據執法人員表示，受害師生當時被關在同一教室，教室內還有幾名孩童受傷倖存。

德州公共安全部門發言人奧利瓦雷茲（Christopher Olivarez）告訴美國有線電視新聞網（CNN），德州烏瓦德羅布小學（Robb Elementary School）21名遇害師生，都被關在同一間4年級教室。

奧利瓦雷茲表示，槍手將自己關在一間4年級教室，殺害21名師生，教室內還有多名受傷的倖存孩童。

奧利瓦雷茲接受福斯新聞網（Fox News）訪問時表示：「我們確實知道還有幾名孩童受傷倖存。目前，我不知道確切人數。」

心急如焚的家屬聚集在市民活動中心等待最新訊息，隨著夜幕低垂，受害者名單也漸漸明朗，活動中心一名男子對著手機說：「她走了。」另一頭，一名婦女獨自一個人，一下哭，一下對著手機大叫，不停握著拳頭，憤怒地蹬著腳。

藍福洛（Manny Renfro）說，他接獲通知，他的8歲大孫子是19名遇害孩童之一。

「他是我曉得的最可愛小男孩。不是因為他是我孫子，我才這麼說。」

藍福洛說，孫子前一陣子春假才去探望他。

44歲的4年級老師米瑞列絲（Eva Mireles）是兩名喪生教師之一，為人妻和為人母的她，將永遠被懷念。

54歲的賈沙（Lisa Garza）為外甥羅培茲（Xavier Javier Lopez）遇害深感不捨。她說，他那麼熱切期盼夏天到來，可以去游泳

「他只是個可愛的10歲小男孩，盡情享受生活，根本不曉得會發生今天這樣的悲劇。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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