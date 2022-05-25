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德州小學槍案發生後 「老師配槍」再成輿論熱議焦點

記者顏伶如／綜合報導
近年來美國校園槍擊頻傳，某些保守派國會議員主張，對抗校園槍擊的解決之道就是為老師配槍。圖為賭城槍枝店。Getty Images
近年來美國校園槍擊頻傳，某些保守派國會議員主張，對抗校園槍擊的解決之道就是為老師配槍。圖為賭城槍枝店。Getty Images

近年來美國校園槍擊頻傳，某些保守派國會議員主張，對抗校園槍擊的解決之道就是為老師配槍。紐約時報報導分析，德州烏瓦德(Uvalde)羅伯小學(Robb Elementary School)24日發生槍擊案後，「老師配槍」議題又成輿論熱議焦點。某些保守派國會議員在過去幾年裡積極主張讓老師配槍上課，但提議卻面臨教師團體及警界專家反對。

共和黨籍德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)24日接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)專訪時說，老師以及學校行政人員接受訓練之後如果配槍到校，將有助於挽救生命。派克斯頓後來接受福斯新聞網(Fox News)訪問時重申主張。

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則表示，想要透過限縮擁槍權達到降低槍擊案發生，其實並非有效手段，應該立法讓更多配槍駐警進入校園。他說：「從過去經驗當中，我們看到保護學童安全最有效的方式，就是校園裡要有配槍駐警。」

民主黨籍康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)出身選區，2012年曾發生珊迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊。不過，墨菲反對老師配槍的提議。民主黨籍明州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)也不贊成老師配槍，他說：「不要跟我說老師們也應該武裝起來。不要跟我說你的AR-15步槍比14條兒童生命還要珍貴。」

紐約時報報導，羅伯小學槍擊案發生後，民主黨籍國會議員便開始行動，準備推動加強執行購槍背景調查的法案。

珊迪胡克小學發生後，輿論開始出現「老師配槍」提議。2018年佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)發生槍擊案後，「老師配槍」再次受到矚目。

擁槍組織「全國步槍協會」(National Rifle Association)執行長拉皮耶(Wayne LaPierre)曾說：「如果要阻止持槍的壞人，唯一的辦法就是好人也持槍。」

報導指出，絕大多數警政專家都說，老師不應該配槍上課，畢竟老師缺乏使用槍械的專業訓練。

包括「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)在內的全美規模最大教師組織，都反對「老師配槍」提議。「美國教師聯盟」主席魏葛登(Randi Weingarten)指出，佛州帕克蘭德高中槍擊案發生後，在一項針對全美6萬名教師進行的問卷調查裡，老師們幾乎一致反應「我們不想要配槍，我們只想好好教學」。

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