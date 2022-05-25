華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華盛頓郵報報導，已開出96%選票的計票統計顯示，共和黨現任州長坎普(Brian Kemp，圖)初選得票率約73%，前任喬州聯邦參議員普度則為22%。美聯社

華盛頓郵報分析，從喬治亞州、德州等地初選結果，可以看出四大政治指標：前總統川普 想在喬州 秀實力，但背書人選普度(David Perdue)州長初選慘敗，川普「造王者」招牌頓時失色；川普從2020年大選之後的「復仇之旅」一路走來每況愈下；民主黨保守派連線「牢不可破九人組」(The Unbreakable Nine)前途堪慮；「布希王朝」(Bush dynasty)恐怕已經走到盡頭。

華盛頓郵報報導，已開出96%選票的計票統計顯示，共和黨現任州長坎普(Brian Kemp)初選得票率約73%，前任喬州聯邦參議員普度則為22%。選前倒數時刻，福斯新聞網(Fox News)公布民調顯示坎普對普度的支持度為60%比28%，但普度嗤之以鼻，結果普度得票率則比民調表現更差。

報導分析，各地初選當中，川普最希望用來發洩2020年敗選怒氣的一場，就是共和黨喬州州長初選，因此推派普度挑戰坎普。相對的，共和黨當權派則希望透過喬州州長初選，向川普傳達應該適可而止的訊息，因此前副總統潘斯都前來為坎普助選。

過去幾個月來，川普為己塑造「造王者」地位，普度初選落敗則讓川普顯得顏面無光。川普在各地初選背書的候選人當中，普度是第六個得票率沒達三分之一的實例。

川普的「復仇之旅」(vendetta tour)如今顯得越走越坎坷，川普想要人算帳，後果卻不如預期般順利。現任共和黨籍喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，由於拒絕川普要求推翻2020年大選結果的施壓，曾被認為政治生命已經玩完。

不過，在州務卿初選裡，根據96%選票開票結果，拉芬斯伯格卻以52%得票率，大勝獲得川普背書的喬州聯邦眾議員 海斯(Jody Hice)。海斯得票率約33%。華盛頓郵報分析，如果時間拉回一年前，根本不會有人相信拉芬斯伯格角逐連任會在初選中有如此亮麗成績。

民主黨保守派連線「牢不可破九人組」當中，獲得拜登總統背書的民主黨籍現任俄勒岡州聯邦眾議員薛瑞德(Kurt Schrader)已在初選落敗，現任喬州聯邦眾議員卡洛琳‧布爾多(Carolyn Bourdeaux)初選則輸給來自黨內自由派的露西‧麥克巴斯(Lucy McBath)。

爭取連任的「九連霸」德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)，面臨進步派參選人潔西卡‧希納洛斯(Jessica Cisneros)挑戰。根據97%選票完成統計的開票結果，庫維拉以50.2%得票率小幅領先48.8%的希納洛斯。

報導分析，各地初選結果很難反映民主黨的未來走向，但「牢不可破九人組」命運如何將成為黨內熱議話題。

布希家族在20年的時間裡，從德州政壇躍升白宮。前總統布希(George W. Bush )的姪子喬治·普萊斯考特‧布希(George P. Bush )，在德州檢察長初選挑戰現任的帕克斯頓(Ken Paxton)，得票率卻明顯落後。

喬治·普萊斯考特‧布希的父親、前任佛州州長傑布‧布希(Jeb Bush)曾在2016年共和黨總統初選輸給川普，布希家族另一名成員皮爾斯‧布希(Pierce Bush)2020年角逐休士頓選區聯邦眾議員也落敗，「布希王朝」恐難再現昔日風光。