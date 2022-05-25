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星巴克出售冷壓果汁事業 要更專注「經營咖啡」

編譯洪啟原／綜合報導
星巴克（Starbucks）宣布賣掉旗下出售冷壓果汁品牌。（路透）
星巴克（Starbucks）宣布賣掉旗下出售冷壓果汁品牌。（路透）

連鎖咖啡店業者星巴克（Starbucks）宣布出售冷壓果汁品牌，以利專注發展咖啡飲品業務，並在回鍋出任臨時執行長的舒茲領導下，改善門市業績並提升與門市員工的關係。

生鮮食品製造商Bolthouse Farms表示，同意收購星巴克的果汁品牌Evolution Fresh，預計今年稍晚完成交易，但不公開交易條件。星巴克預估，這筆交易對財務的影響不大。

舒茲正調度更多資金投入自家門市和咖啡師。舒茲表示，星巴克須以更有效率的方式滿足日益增加的需求、改善顧客和咖啡師的門市體驗，並強化員工和主管之間的溝通。舒茲是星巴克創辦人之一，過去長期掌舵星巴克，今年4月再被找回來擔任臨時執行長，這是他第三次執掌星巴克。

星巴克表示，相信Bolthouse Farms擁有的飲料業經驗，能幫助Evolution Fresh成長，以品牌與員工發展為優先，一如星巴克的企業理念。Bolthouse已宣布，將保留Evolution Fresh原有的近300位員工。

星巴克2011年花3000萬美元收購Evolution Fresh，當時是在舒茲第二次擔任執行長任內。舒茲那時說，收購有助星巴克立足16億美元的高品級果汁市場。

星巴克 咖啡

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