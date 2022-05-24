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喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
前副總統潘斯(左)現身力挺尋求連任的喬治亞州共和黨籍州長坎普(右)，被視為潘斯和川普公開決裂的標誌。(美聯社)
前副總統潘斯(左)現身力挺尋求連任的喬治亞州共和黨籍州長坎普(右)，被視為潘斯和川普公開決裂的標誌。(美聯社)

獲前總統川普背書的退休運動員沃克(Herschel Walker)，參加共和黨喬治亞州聯邦參議員初選24日傳出捷報。對川普來說，喬州初選堪稱政治影響力再次受到考驗，沃克出線至少為川普帶來「部分勝利」，但現任喬州州長坎普(Brian Kemp)初選勝出，卻是川普又一次選舉重挫。

另外，德州共和黨州檢察長決選， 支持川普的現任檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)擊敗布希家族第四代喬治·普萊斯考特‧布希(George Prescott Bush)。

紐約時報24日即時開票統計在截稿前開出的55%票數中，共和黨籍現任喬州州長坎普的得票率已達72.5%，把川普力挺的前任喬州聯邦參議員普度(David Perdue，22.8%)遠遠拋在後方。

阿拉巴馬州、阿肯色州、德州、明尼蘇達州初選同樣也在24日登場，但喬州是其中受到川普勝選結果遭竊陰謀論影響最深的州，初選結果特別受到全國媒體矚目。

德州檢察長帕克斯頓儘管醜聞纏身，但他在截稿前開出的61%票數中，以68%領先布希家族中目前唯一還在公部門的喬治·普萊斯考特‧布希(32%)。

普度在州長初選敗給坎普，是川普2020年大選失敗以來又一次重挫。川普挑選普度在初選與坎普對抗，但普度選情卻從一開始就未獲得明顯提升。

參加共和黨喬州聯邦參議員初選的挑戰者頗多，川普則選擇為沃克背書，不顧沃克曾有家暴、心理健康問題等負面新聞。截稿前開出的41%票數中，沃諾克得票率高達96.2%，勢在必得。

另外，川普背書的選舉陰謀論支持者葛登(John Gordon)，在共和黨喬州檢察長初選中，在截稿前開出的54%選票中，以48個百分點的輸給現任檢察長卡爾(Chris Carr，得票率73.8%)。

前任民主黨籍喬治亞州聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)沒有對手與她競爭，24日在民主黨喬州州長初選輕鬆出線，今年11月選舉將是坎普、艾布蘭繼2018年喬州州長選舉之後的二度交手。

至截稿前，紐約時報24日晚開出的51%選票統計顯示，陰謀論支持者、喬州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)在共和黨喬州第14選區聯邦眾議員初選中，以69.5%得票率贏得提名，她的對手珍妮佛‧史特拉韓(Jennifer Strahan)得票率僅16.7%。

喬治亞州共和黨籍前聯邦參議員普度雖獲前總統川普力挺選州長，但在24日的共和黨初選...
喬治亞州共和黨籍前聯邦參議員普度雖獲前總統川普力挺選州長，但在24日的共和黨初選中失利。 (美聯社)
前總統川普24日受訪稱，他並不擔心副總統潘斯2024年競逐白宮，與他打擂台。(美...
前總統川普24日受訪稱，他並不擔心副總統潘斯2024年競逐白宮，與他打擂台。(美聯社)

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