美援M777榴砲投入烏東戰場 紐時直擊

美援M777榴砲運往烏克蘭。(路透)

外界關注西方援烏重型武器投入戰場的情況。「紐約時報」22日獲准前往烏東一處前線砲陣地，近距離見證以周遭樹枝作偽裝下的美援M777榴砲，以及直朝俄軍陣地開砲後呼嘯的轟鳴。

紐時指出，這是國際媒體首次能證實西方援烏重武器已投入烏東戰場。

155公釐的M777牽引榴砲是美軍陸戰隊和陸軍的現役武裝，因射程更遠、可更快速移動及更易隱藏，一直是烏軍渴盼已久的裝備。西方重武器終於在俄軍侵烏戰事進入3個月後到來，振奮前線烏軍，盼在相對開闊的烏東戰場與俄軍砲戰取得優勢。

烏軍指揮官們表示，約10多門M777榴砲5月8日抵達前線裝備約2個砲兵連，到22日已開砲1876發，摧毀不少俄軍裝甲車輛與人員。美軍與北約使用的M777榴砲，射程比俄軍在戰場上大量使用的Msta-S自走砲多4.8公里，若使用精準GPS導引砲彈，射程更可再多16公里。

烏軍第55砲兵旅旅長卡切爾（Roman Kachur）說：「這款武器能讓我們更接近勝利，能有更多現代化、精準武器，我們就越能取勝。」第55砲兵旅是烏軍首支部署M777榴砲的單位。

不過軍事分析家認為，M777榴砲要在戰場充分奏效，還得至少2週後才能有感，因為烏軍還沒能訓練出足夠操作90門M777榴砲的人數，前線目前也僅10餘門。

但西方聯盟內部對該抗擊俄國 到何種程度已有不同意見。法國、義大利和德國建議烏克蘭 應利用重武器的效益當籌碼促成停火，進而透過談判讓俄軍撤走，但這樣的想法被烏克蘭所拒。

基輔堅稱目前戰場態勢有利烏方，只有在戰場上徹底取勝、奪回全部失地，才要與俄國談判。這種曾被認為是不可思議的念頭，烏克蘭在西方軍援抵達前便有，現隨戰場上多番擊退俄軍，讓烏克蘭的想法更堅定。

俄烏雙方1週前都表示所有外交談判已停擺，回到戰場見真章。但戰場上未能盡如烏克蘭之意，俄軍現即將合圍關鍵城鎮北頓內茨克（Sievierodonetsk），烏軍有遭包圍的危險。

西方軍事分析師表示，西方重武器不必然保證烏軍定能戰勝，以俄軍持續在頓巴斯（Donbas）激烈猛攻的程度，能否戰勝得取決於兵力與火力的數量。

位於維吉尼亞州 阿靈頓的智庫CNA，旗下俄羅斯研究所所長考夫曼（Michael Kofman）說：「砲戰極其講求數量，不要忘了你面對到的俄軍，砲兵規模在全世界數一數二。」