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陰謀論要角格林 眾議員連任保衛戰登場

陰謀論要角格林 眾議員連任保衛戰登場

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林，連任保衛戰是否成功備受矚目。(美聯社)
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林，連任保衛戰是否成功備受矚目。(美聯社)

陰謀論支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)堪稱眾院共和黨團「話題人物」，連任保衛戰是否成功，共和黨24日初選結果將見真章。格林面臨四名對手挑戰，其中呼聲最高的候選人是珍妮佛‧史特拉韓(Jennifer Strahan)，格林競選團隊累計募得920萬競選經費，史特拉韓則募得近40萬元，但有多個外部政治行動委員會力挺。

格林是否有資格參加共和黨初選，一度出現波折。某些喬州選民援引憲法第14條修正案對格林提告，指控格林在2021年1月6日國會暴動裡煽動挺川暴徒攻擊國會大廈，因此不得參加連任選舉。喬州行政法院及喬州州務卿後來均裁定，格林得以繼續參加初選。

47歲的格林雖為新科聯邦眾議員，卻頻頻登上全國新聞，成為話題不斷的爭議人物。挺川立場鮮明的格林是陰謀論支持者，雖然深受死忠粉絲喜愛，某些言行舉止則引起黨內同僚側目。

格林眾院委員會頭銜去年遭到拔除，理由是散布暴力及仇恨陰謀論。她也因為散布疫情不實資訊而被推特停權。格林曾在白人至上主義者活動中發表演講。競選期間，格林在公開談話及臉書發文中，都曾把拜登總統及眾院議長波洛西形容為「共產黨民主黨人」，抨擊兩人「仇恨美國，仇恨上帝，仇恨我們的生活方式」。

這次初選裡，格林面對的頭號挑戰者是醫療顧問機構創辦人史特拉韓。史特拉韓對共和黨選民拋出的訴求為，自己是個「不會胡說八道的保守派」。史特拉韓在一支電視廣告中說：「我們的現任國會代表並沒有善盡職責」。廣告中也說，喬州選民不能再選出「只想聽著自己大放厥辭的不正經政客」。

從募款實力來看，格林競選團隊表現卻在聯邦眾議員裡名列前茅，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)紀錄顯示，葛林募得920萬選舉基金，初選之前已經選舉花費則有660萬元。

史特拉韓募款成果雖然比格林遜色，卻有「共和黨猶太聯盟」(Republican Jewish Coalition)政治行動委員會支持，「選舉婦女價值政治行動委員會」(Value In Electing Women PAC)則為史特拉韓投注20萬元助選。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，多人參選情況下可能出現選票分散，格林最後如果無法達到50%得票率門檻，將於6月21日進入第二回合複選。

相同選區的民主黨聯邦眾議員初選當中，保持領先的候選人是陸軍退役的弗勞爾斯(Marcus Flowers)，選舉團隊募得資金有810萬元。

共和黨 喬州 眾議員

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