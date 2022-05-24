美國南部4州初選今天登場 川普影響力再受矚目

南部的喬治亞州、阿拉巴馬州、阿肯色州、德州初選24日同步登場，圖為喬治亞州一處投票所。(美聯社)

位於美國南部的喬治亞州、阿拉巴馬州、阿肯色州、德州初選今天(24日)同步登場，投票動向將反應選民目前最關切的全國議題，共和黨 初選結果則是前總統川普 影響力的再次考驗。

共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)尋求連任，初選遇上挑戰者是挺川派前任喬州聯邦參議員普度(David Perdue)。紐約時報分析，投票前夕最後選情狀況看來，普度並非坎普對手，坎普在最近民調裡領先幅度超過30%，選舉募款也超過普度團隊將近1000萬元。

前任民主黨籍喬治亞州聯邦眾議員 史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)，則被看好在民主黨初選出線。今年11月期中選舉將由坎普、艾布蘭各自代表共和黨及民主黨爭奪州長寶座。

坎普由於在2020年大選結束後拒絕配合推翻選舉結果，淪為川普的眼中釘。川普派出普度在初選挑戰坎普的手法，也用在喬州州務卿初選當中。現任共和黨籍喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)同樣也曾拒絕川普要求推翻2020年大選結果的施壓，初選面臨對手是獲得川普背書的喬州聯邦眾議員海斯(Jody Hice)。

川普堅稱選舉勝利遭到偷竊的陰謀論，在喬州初選將再次受到考驗，但紐約時報分析，川普在喬州政壇的影響力，似乎已經消退。

共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員初選，同樣也是川普在黨內影響力的風向球。候選人之一、阿州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)向來屬於挺川派，但今年3月失去川普背書。紐約時報分析，這場聯邦參議員初選可能進入第二回合的複選。

布魯克斯的另外兩名對手為前阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞特(Katie Britt)以及美國陸軍退役的杜蘭特(Mike Durant)。參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在這場初選中的支持對象是布瑞特。

在共和黨占優勢的「紅州」德州，民主黨聯邦眾議員初選當中，爭取連任的「九連霸」德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)，面臨進步派參選人潔西卡‧希納洛斯(Jessica Cisneros)挑戰。希納洛斯競選期間猛批庫維拉是眾院版本的曼欽(Joe Manchin)，因為庫維拉是唯一拒絕保護墮胎權的民主黨籍聯邦眾議員。

這場初選反映了民主黨內部的路線之爭，「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)主席、華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)上周宣布為希納洛斯背書。墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」(Emily's List)則為希納洛斯贊助，強打批評庫維拉的電視廣告。

曾於川普任內擔任白宮發言人的莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)，被看好將在共和黨阿肯色州州長初選輕鬆勝利。她的父親是前任阿州長哈克比(Mike Huckabee)。

阿肯色州向來被視為「深紅州」共和黨鐵票倉，紐約時報分析，莎拉‧桑德斯如果當選州長，將開啟未來更上一層樓的更多政治發展機會。