聯準會調查：去年近8成民眾 認財務狀況不錯

根據聯準會23日公布的調查，國人財務去年達到八年高峰，但下半年開始擔心經濟前景。圖為聯準會理事布蘭納德(右)23日在聯準會主席鮑爾(左)主持下，宣誓就任聯準會副主席。(美聯社)

聯準會 (Fed)23日發布喜憂互見的調查，近八成的民眾自認自己的財務狀況「很不錯」或「生活舒適」；但另一方面，也有近八成的民眾對經濟前景並不看好，比率甚至超過2020年新冠疫情 最愁雲慘澹的時候，而這份調查進行的時間，還是在通膨真正大幅上升之前。

這份由聯準會進行的「家庭經濟及財務決策調查」(SHED)於去年10月、11月間調查1萬1000民眾，發現78%民眾表示自己的財務狀況「很不錯」或「生活舒適」，這是聯準會自2013年開始該調查以來最強勁的讀數。

低收入家庭的財務改善狀況尤其突出，回答「很不錯」或「生活舒適」的比率從2020年的13%跳升至53%；68%民眾表示，自己有能力隨時拿出400元以應付任何突發狀況，比率亦是該調查啟動以來的新高。

財務狀況改善遍布於所有族裔；擁有子女的民眾亦然，75%的父母表示，他們的財務狀況在「至少可以負荷」的範疇以上，顯示重啟學校授課及紓困 方案確實有幫助到家庭。

這份調查可以解釋，為何在通膨的背景下，民眾的消費依然火熱；但另一方面，民眾在調查中對經濟前景的展望，卻顯得陰霾籠罩。

只有24%民眾認為美國的經濟狀況「好」或「極佳」，此讀數不但遠低於2019年的50%，甚至比2020年疫情衝擊、經濟一片愁雲慘澹時的26%還要低；對2021年經濟狀況的整體評分則是「48%」，僅略高於2020年的43%，大幅低於2019年的63%。

這份調查顯示，儘管民眾的財務狀況良好，也樂於消費，但是在真正的通膨衝擊之前，民眾就已意識到經濟前景充滿變數：去年11月的通膨率為6.8%，今年3月達到8.5%的高峰，而且今年第一季國內生產總值(GDP)衰退1.4%，為2020年第一季以來首見。

紐約聯邦準備銀行(Fed New York)23日發布的另一份調查顯示，由於紓困措施逐漸回撤，民眾對財務狀況前景的看法也有黯淡跡象，認為聯邦基本工資有調升可能的民眾，從去年4月的50%驟降至今年的39%。