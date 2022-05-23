評／拜登看台灣或帶有個人情感 美國政策不變不容忽視

美國總統拜登23日在東京對記者發表談話。(Getty Images)

這已經是拜登 就任美國總統以來，白宮第三度針對拜登談話急忙澄清「對台政策不變」。拜登對台灣或許有自己的見解和情感，但美國政府的整體立場不容忽視，所謂的支持台灣依然構築在「美國國家利益和一貫政策」之上。

拜登就任總統以來，其政府發言人在談到對台政策時，都會特別帶一句「參議員拜登在1979年投票支持訂立『台灣關係法 』」；台灣關係法是美國政府論述「一個中國」政策時，第一個提到的文本，接著才是「美中三項聯合公報」和「六項保證」。

從此背景來看，拜登或許在談到台灣議題時「相當老實」，也帶有他長期對此事的理解和情感；但他也接受官員的「校正」，重申美國對台政策沒有改變，信守一中政策，且美國在維持台灣海峽和平穩定上有持久利益。

去年有美軍自阿富汗撤軍、今年有烏克蘭遭俄羅斯侵略，無不令外界聯想台灣情境，反覆檢視美國立場。

拜登去年8月接受美國廣播公司（ABC）專訪稱，美國基於北約的集體防禦條約，會對侵略行動做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣；一名拜登政府資深官員表示，美國對台政策沒有改變，美台防衛關係以台灣關係法為指引，已持續40年，這是基於對台灣防衛能力需要的評估以及中國造成的威脅而定。

拜登去年10月在美國有線電視新聞網（CNN）節目上，回答「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」的問題時兩度回應說，「對，我們有此承諾」；白宮澄清拜登並未宣布任何政策改變。

去年11月與中國國家主席習近平視訊會談隔日，拜登說，「我們表明我們支持台灣關係法，它（台灣）是獨立的，它自己做決定」；不久後拜登在登上空軍一號專機前，對記者說，「我們完全沒有要改變政策」。

如今，俄烏戰火方熾，拜登不想看到亞洲也發生衝突，必須嚇阻北京 破壞現狀，他答覆記者詢問時表明美國會軍事介入保衛台灣，同時也說，美國支持一中政策，美國的目標是不讓北京以武力奪取台灣。

拜登政府想將兩岸置入到各種雙邊和多邊的聲明中，提升台海議題層次，但無論怎麼推銷，談的都是「支持台海和平穩定的重要性」，而不是更進一步的防範侵略說，可以看出美國和其他主要國家的共同立場不脫「維持現狀」。

美國警告北京，也對台灣表明「不支持台灣獨立」的立場，可看出美國並非「片面」穩定台海現狀；國務院近日強烈希望台灣購置「不對稱武器」強化戰力，引起外界關注，可看出兩岸情勢緊迫，但仍不能說這是政策轉變。