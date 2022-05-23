CBS最新民調：民眾認為共和黨走極端 民主黨軟弱

民主黨支持者裡，對民主黨候選人期待最高的待解議題為「對抗通貨膨脹」，高達89%民主黨支持者將這項答案列為頭號選擇。共和黨支持者當中，最希望共和黨籍候選人解決的問題也是「對抗通貨膨脹」，90%受訪者列為頭號答案。(美聯社)

如何以一個字形容政黨？哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)公布最新民調顯示，54%受訪美國民眾認為共和黨 「走極端」，民主黨 則被51%受訪者描述為「軟弱」。受訪民眾被問到比較信賴哪一黨有能力處理經濟與通膨問題時，民主黨與共和黨的支持度都出現49%比51%。

哥倫比亞廣播公司新聞部與YouGov民調機構聯合民調結果22日公布，調查結果顯示，身為執政黨且掌握國會多數席次的民主黨，在多數受訪者眼中顯得「軟弱」，而非「強而有力」。這項問卷調查是在今年5月18日至20日間舉行，對全國各地抽樣選出2041名成年人完成訪查，統計誤差在正負2.5%之內。

民調結果顯示，若要挑選一個詞彙描述民主黨，「軟弱」獲得51%受訪者選擇排名第一次，其次為49%受訪者選擇的「走極端」。正向意涵的詞彙當中，「貼近民意」得分為39%，「強而有力」獲得38%，「有效率」僅有36%。

共和黨方面，「走極端」一詞以54%得分排名第一，其次為50%的「充滿仇恨」。「強而有力」獲得46%，「軟弱」得到41%，「關心」只有37%。

多州初選正在舉行中，這項調查顯示，民主黨支持者裡，對民主黨候選人期待最高的待解議題為「對抗通貨膨脹」，高達89%民主黨支持者將這項答案列為頭號選擇，其次為獲得86%的「對富人加稅」，再來是85%的「討論種族正義問題」。

共和黨支持者當中，最希望共和黨籍候選人解決的問題也是「對抗通貨膨脹」，90%受訪者列為頭號答案。「阻止非法移民 」則獲89%，「討論傳統價值」則有86%。

被問到對移民的看法時，民主黨支持者普遍認為移民讓美國變得更好，共和黨支持者則傾向覺得移民讓美國變得更糟糕。統計顯示，民主黨支持當中，65%受訪者認為移民讓美國變得更好，認為變得更糟的只有12%，覺得沒有影響的則有23%；共和黨選民當中，則有55%受訪者認為移民讓美國變得更糟，24%覺得沒有影響，僅21%受訪者覺得移民讓美國變得更好。

墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐將遭到最高法院推翻，受訪者在這項民調裡被問到政黨是否應在今年期中選舉以墮胎權為主打議題時，明顯呈現立場對立。83%民主黨支持者回答希望民主黨保衛墮胎權，59%共和黨支持者則說共和黨應該把重點放在反墮胎。