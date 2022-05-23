紐時：潘斯鴨子划水布局2024 喬州初選與川普攤牌

前副總統潘斯將在喬州初選與川普攤牌。(美聯社)

前副總統潘斯在位期間對前總統川普 必恭必敬，但過去幾個月裡卻以鴨子划水之姿漸漸脫離川普，布局參加2024年大選。紐約時報分析，包括潘斯在內，有意角逐共和黨 總統初選的某些要角，已紛紛走訪提名時程較早的幾州，不管川普是否再戰2024，都將參加共和黨總統初選。

報導指出，擔任副總統四年期間，潘斯對川普卑屈奉承，但現在則希望以不一樣的形象爭取共和黨選民支持，尋求更上一層樓的政治發展。潘斯首先透過幾場受到媒體高度矚目的演說，批判川普企圖推翻2020年大選結果，直指川普要求阻撓選舉人票確認的手段「是錯的」。

潘斯今年4月間走訪維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)種族衝突事件死者海瑟‧賀耶(Heather Heyer)紀念地點，展現在種族衝突爭議問題上與川普立場截然不同。發生於2017年的這起暴力事件，川普曾讚揚白人至上主義者，後來則說白人至上主義者與反種族歧視示威人士兩邊都有錯。

潘斯動作頻頻與川普畫清界限，23日將到攤牌時刻。喬治亞州初選24日即將登場，潘斯挑在選前最後一夜現身亞特蘭大郊區，將為尋求聯任的共和黨籍喬州 州長坎普(Brian Kemp)站台催票。2020年總統大選結束後，坎普拒絕配合川普推翻選舉結果，結果淪為川普的眼中釘。

坎普在初選中面對的挑戰者，是挺川派前任喬州聯邦參議員普度(David Perdue)。多項民調顯示，坎普可望在初選勝出。潘斯幕僚說，潘斯非常了解喬州初選結果的意涵為何，即使為坎普助選時完全不提川普或普度，一切已經盡在不言中。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)則在潘斯抵達喬州之前發表聲明說，潘斯原本在2016年州長選舉中將落得慘敗下場，獲得川普挑選為競選搭擋之後，政治生命得以保住。

聲明中說，潘斯現在到處參與初選，都只為了贏得注意，「但沒有任何人事物能夠阻止川普在2022年以及未來出手拯救美國」。