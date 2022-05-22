美西碼頭工人談判 美東工會聲援…不尋常

美西碼頭工人換約談判從5月10日啟動，美東的碼頭工人工會宣布支持美西碼頭工會，堅決反對碼頭自動化。(美聯社)

美西碼頭工人換約談判從5月10日啟動，但迄今卻無進展，不過，就在談判剛開始，美東的碼頭工人工會「國際碼頭工人協會」（ILA）就宣布「支持美西碼頭工會，堅決反對碼頭自動化」。對ILA此一宣示，業內認為，加深了美東、美西碼頭工人串聯罷工 的疑慮。

美東的ILA聲明，ILA將與ILWU（代表美西碼頭工人的「美國國際碼頭和倉庫工會聯盟」）站在同一陣線。這段聲明指出，美國東西岸的碼頭工人，做一樣的事、為同一群資方做事，立場也是一致的，美東ILA堅決站在美西碼頭工人友伴這邊。ILA在聲明中強調，全世界的碼頭工人從沒像現在這樣團結。

業內人士分析，美國東西碼頭工人多年來均有「罷工的歷史」，但是東西岸碼頭同聲一氣的情況罕見，尤其在此關鍵之際，美東ILA發出聲明支持美西ILWU，並不尋常。

專家指出，從行業來看，美東、美西碼頭是同業，雖非直接的競爭關係，但聲援的情況並不常見，唯一理由是，兩個工會之間都有一個共同的敵人，就是「碼頭自動化」。

不過，專家指出，ILA跟代表碼頭和資方的USMA的合約，要到2024年9月才到期，照理說，ILA應無理由罷工才對，若為了西岸的同行而有怠工的舉措，應不至於，仍須進一步觀察。