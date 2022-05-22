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蔡英文：蕭美琴代表出席醫師鄭達志追思禮拜

中央社台北22日電
鄭達志醫師的病人，在他的相片旁留下追思的文字。(美聯社)
鄭達志醫師的病人，在他的相片旁留下追思的文字。(美聯社)

南加州爾灣台灣基督長老教日前發生槍擊事件。台灣蔡英文總統今天說，駐美大使蕭美琴將代表她出席醫師鄭達志的追思禮拜，表達哀悼與敬意；同時洽請美方，務必保護在地的台灣人。

南加州爾灣台灣基督長老教槍擊案造成1死5傷，52歲的台裔醫師鄭達志（John Cheng）在案發時挺身阻擋槍手而身亡。

蔡英文在臉書發文表示，美西時間周日上午，蕭美琴將代表她到爾灣的教會出席鄭達志的追思禮拜，對於鄭達志的犧牲，要再次表達她和全體台灣人民最深的哀悼與敬意。

蔡英文說，鄭達志就如同所有認識的朋友所肯定的，是一位視病猶親、傑出專業的好醫生，是一位在社區當中，無私投入各項公共服務的台灣青年，更是台美人社團裡，暖心付出的好夥伴。

蔡英文表示，這次的槍擊案，鄭達志用身軀攔下凶嫌的子彈，用自己的生命阻止可怕的屠殺，正如聖經上說「凡為我捨棄了生命，必救了生命！」她相信在每個人心目中，鄭達志的犧牲是台灣人秉性正直、善良，勇敢行義的最好見證，這個見證會永遠留在生命中。

蔡英文說，相較於鄭達志的勇敢與犧牲，只因為意識形態不同就訴諸暴力、傷害生命的行為，更顯得不堪而渺小，台灣作為民主國家的一員，要譴責這樣的罪行，更會努力杜絕這樣的事情再度發生。

蔡英文指出，為了確保在美國鄉親的安全，她已請外交部、駐美代表處，洽請美方務必保護在地的台灣人，並請蕭美琴向鄉親們表達關心。她也要向台美人鄉親說，感謝各位在海外一直為故鄉打拚的精神，「在台灣的我們和你們都在一起，心連心，讓我們互相照看與關心」。

蔡英文說，此時此刻需要團結彼此，拒絕仇恨與暴力，更要集結最大能量，為鄭達志所摯愛的家人，帶來溫暖的力量與支持，要記住鄭達志的無私與勇敢，一起為台灣的美好努力。

蔡英文 槍擊 爾灣

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