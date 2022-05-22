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學者：新冠病毒感冒化 可能還要5年

編譯李京倫／綜合報導
遊客4日戴口罩參觀東京淺草寺。（美聯社）
遊客4日戴口罩參觀東京淺草寺。（美聯社）

舊金山紀事報報導，新冠病毒不斷演化產生新變種病毒株，造成每四到六個月就出現一波新疫情，衛生專家表示，如果這個情況持續下去，新冠病毒的傳染力很快就會超越目前已知最具傳染性的病毒麻疹。專家也指出，病毒毒性若要變異到不比普通感冒嚴重的話，可能需要幾年時間。

衛生專家認為，目前主要傳播的新冠病毒株，其傳染性可能是2019年底導致中國爆發疫情的原始病毒株的5到10倍。近來，每一個新出現的變種病毒株的傳染性，都比其母病毒株強。例如，Omicron的傳染性是Delta的三倍，Omicron亞型BA.2和BA.2.12.1又比Omicron分別高出20%和30%。這些亞型病毒株的基本再生數可能已接近15，和麻疹不相上下。

史丹福大學傳染病學家席格（Robert Siegel）說：「理論上，新冠病毒的傳染性沒有上限。在大家的認知中，麻疹是病毒中的麥可喬登（Michael Jordan），但新冠病毒有奪取寶座的可能，因為我們提供絕佳的機會讓它實現這個目標。」

許多科學家仍然相信，雖然新冠病毒傳播速度變得愈來愈快，但也變得愈來愈不致命，病人的病情也變得較不嚴重。但是，無法保證病毒會循著這個路線變異，而且病毒毒性若要變異到不比普通感冒嚴重的話，可能需要幾年的時間。

舊金山加州大學傳染病學家李維（Jay Levy）說：「我的看法是，新冠病毒的毒性會愈來愈弱，會一直減少到只會導致出現普通感冒症狀，但可能需要五年的時間，我們在這段時間內不能只是坐視。」

衛生專家表示，在科學家研究出新冠病毒是如何變異，以及如何減緩其進化過程的辦法之前，最有效避免病例激增、重症和死亡的方法，仍是採取防疫措施，例如接種疫苗和戴口罩。

Omicron 變種病毒 疫情

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