對抗愛滋 吉兒拜登：華府將增資協助拉丁美洲

第一夫人吉兒‧拜登21日在出訪巴拿馬期間表示，美國將增加援助給拉丁美洲來對抗愛滋病毒與愛滋。圖為吉兒‧拜登（左）當天在離開巴拿馬前向當地保安握手致意。（美聯社）

美國第一夫人吉兒‧拜登 （Jill Biden）今天在出訪巴拿馬期間表示，美國將增加援助給拉丁美洲來對抗愛滋病毒與愛滋（HIV/AIDS）。

法新社報導，吉兒是在參觀巴拿馬市以東一間HIV帶原者安置機構時表示，國務院 會宣布增資給美國總統愛滋緊急救援計畫（US President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR）。

她說：「就將看到希望的曙光了」。吉兒這次出訪行程的目的地包括厄瓜多、巴拿馬和哥斯大黎加。

第一夫人的發言人拉羅沙（Michael LaRosa）在聲明中說，美國將額外撥出8090萬美元給拉丁美洲，其中1200萬美元會用在巴拿馬。

美國總統愛滋緊急救援計畫是由前總統小布希 於2003年所設立。截至目前，美國已在全球對抗HIV/AIDS之役上投入了1000億美元。

出訪巴拿馬期間，吉兒與多名HIV/AIDS患者談話，聆聽他們當面遭受歧視的心路歷程。

一名2014年檢驗出HIV陽性的巴拿馬原住民表示，村裡的人對HIV/AIDS避而不談，他們非移居到大城市不可。

吉兒鼓勵他說：「改變人們的態度要從家庭、從教會做起。我對你抱持希望。」