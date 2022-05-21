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再增1死…密州湖畔罕見龍捲風災 已2死逾40傷

編譯洪毅／綜合21日電
龍捲風行經蓋洛德後，路上滿是各種碎片，電線桿上的電線散落各處，許多車輛被吹翻。(美聯社)
龍捲風行經蓋洛德後，路上滿是各種碎片，電線桿上的電線散落各處，許多車輛被吹翻。(美聯社)

位於密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德(Gaylord)20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情，截至21日止，搜救人員已證實至少2人死亡、逾40人受傷。學者指出，當地的地理環境讓龍捲風不易產生，當地居民對此災難，至感震驚。

龍捲風行經蓋洛德後，留下滿是各種碎片的道路，電線桿上的電線散落各處，許多車輛遭到吹翻，部分建築物嚴重受損；密西根州警局表示，目前已知此災情至少造成2人死亡、逾40人受傷。

有4200居民的蓋洛德位於五大湖區，還有「阿爾卑斯山村」(Alpine Village)之稱，其早春湖面甚為寒冷，不具備龍捲風生成的條件；但是今年的蓋洛德空氣顯得特別溫暖而潮濕，因此冷鋒從威斯康辛州南移、與之發生碰撞後，讓龍捲風生成。

蓋洛德上一次遭遇龍捲風是在1998年，國家氣象局氣象學者凱瑟(Jim Keysor)表示，對許多住在蓋洛德的年輕人或孩童來說，遇到像這樣的龍捲風災情還是此生頭一回。

一名15歲的店員就說，她起初收到龍捲風警報時，並沒有把這當回事，因為當時外面的天氣看起來彷彿只是要來一場「暴風雨」；直到兩分鐘後，同事的母親奔進店內，堅持要求他們與顧客一起走避才逃過一劫。

也有民眾在戶外時，看到黑色的龍捲風就在眼前，於是急忙到室內場所躲避，讓他感到身體「腎上腺素狂亂分泌」；也有民眾從室內走出，看到窗戶被龍捲風吹走，汽車車頂被掀起來，而因此感到「不可置信」，也對自己能夠活下來感到慶幸。

至於蓋洛德市長薛拉德(Todd Sharrard)則說，這是他此生中第一次見到這樣的災難，因此他一時仍不知道該做何表達。

密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為...
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為當地民宅完全被摧毀。(美聯社)
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為...
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為當地民宅完全被摧毀。(美聯社)
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為...
密西根州底特律以北230哩處的蓋洛德鎮20日下午發生罕見而嚴重的龍捲風災情。圖為被強風吹倒，連根拔起的紅松樹，壓垮艾略特的轎車。(美聯社)

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