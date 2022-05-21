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FDA核准天花藥TPOXX治療猴痘 紐約現疑似案例

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FDA核准天花藥TPOXX治療猴痘 紐約現疑似案例

記者張聲肇／綜合報導
CDC公布1996年到1997年時，非洲剛果共和國暴發的猴痘疫情，患者雙手出現疹塊。(路透)
CDC公布1996年到1997年時，非洲剛果共和國暴發的猴痘疫情，患者雙手出現疹塊。(路透)

聯邦食品與藥物管理局(FDA)核准治療天花的藥TPOXX用來治療猴痘 ，該藥已有口服劑，歐洲國家也已核准使用。目前英國、美國和加拿大等11國有猴痘案例。

紐約市的SIGA科技公司20日表示，獲准推出TPOXX的點滴注射劑，該藥和許多治療天花的藥，在歐洲已獲准用來治療猴痘，因為猴痘與天花病毒類似。

食品與藥物管理局核准治療天花的藥TPOXX用來治療猴痘。(政府網站)
食品與藥物管理局核准治療天花的藥TPOXX用來治療猴痘。(政府網站)

美國18日首度確診病例是麻州男子，19日晚，紐約公衛官員宣布，正在調查疑似案例是否感染。加拿大魁北克蒙特婁和卑詩省兩地也有疑似案例。

TPOXX在歐洲、美國和加拿大，如今都獲准用來治療猴痘。這是非洲之外，猴痘病例及疑似病例最多的地方。

猴痘病毒很罕見，也沒特效藥，醫師通常拿天花藥來治療確診病患。美國有猴痘疫苗，但接種的人少之又少。

猴痘主要發生在中非和西非，透過肢體接觸，動物傳人是可能的，染疫的人，通常皮膚會出現疹子和破口，也會有一般感冒的症狀。

奈及利亞本來是猴痘最常見的國家，但曾經長達40年未曾聽聞，2017年才再度出現。

根據過去的紀錄，猴痘的致命率高達十分之一，但專家認為，目前竄流各地的確診案例，死亡率僅1%。

近幾周在歐洲出現的病例，包括英國、西班牙和葡萄牙，總共有20人確診。本周已見擴散到比利時、法國、德國、義大利和瑞典。加上美國和加拿大，共有11國發現病例。

約翰霍普金斯大學傳染病專家阿達利亞(Amesh Adalja)說，猴痘一般要透過近身接觸，才會傳染。「過去通常是動物傳人，不過，近身接觸傳染是確定的。」

因為這波確診者不少是同性戀和雙性戀者，遂有人以為性行為過程傳染大有可能，但阿達利亞說，這種說法還不能證實，「我們不知道是不是性接觸，只知道要觸碰到皮膚(才可能傳染)。」

疾病防治中心(CDC)說，目前情況看，男性同性戀者感染的風險最大，已提醒醫護界注意。該中心病原與病理組組長戴蒙(Inger Damon)提醒民眾，身上出現疹子，擔心是否為猴痘的話，要趕快看醫生。

電子顯微鏡下的成熟猴痘病毒粒。(路透)
電子顯微鏡下的成熟猴痘病毒粒。(路透)

猴痘 加拿大 英國

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