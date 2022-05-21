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拜登訪日前夕 美林肯號航艦首度停靠橫須賀基地

中央社東京21日專電
美國核動力航空母艦林肯號。(美聯社)
美國核動力航空母艦林肯號。(美聯社)

美國核動力航空母艦林肯號為了進行補給以及讓艦上人員休息，今天首度停靠位於日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。美國總統拜登明天將飛抵日本訪問，林肯號動向受關注。

日本共同社報導，從印度太平洋來的美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）今天上午首度停靠位於日本神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地。

而以橫須賀基地為母港的美軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）去年11月至本月完成定期整備作業後，20日出港展開長期航海。

美國海軍表示，林肯號靠港目的是進行補給並讓艦上人員休息，預計短期內會出港。

報導說，林肯號以美國加州聖地牙哥基地為母港，今年以來在東海、日本海等地活動。在雷根號所在的第七艦隊管轄的印度太平洋地區有2艘美軍航艦的情況持續存在，這可能是考慮到須因應北韓、中國以及對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯。

林肯號停靠橫須賀基地是繼去年8月美國核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson），連續2年非以橫須賀為母港的美軍航艦停靠。美軍相關人士說明稱，林肯號此次停靠橫須賀，並非意味著採行「雙航艦體制」。

林肯號上約有5000人，為了做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，艦上人員在採取戴口罩等防疫措施的情況下，被允許可離開基地外出。

神奈川新聞報導，林肯號搭載最先進的匿蹤戰機F-35C、魚鷹型傾斜旋翼機（Osprey），戰鬥力比雷根號強。以林肯號為主的打擊群上個月才在日本近海與日本自衛隊實施聯合軍演。

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