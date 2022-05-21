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旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

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旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

編譯王巧文／綜合外電
根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透
根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

近來物價齊漲，機票跟飯店費用也不例外，但美國旅客今年卻不懼費用飆升，蜂擁出國，尤其是湧向歐洲，因為他們有張王牌在手：美元強升讓出國旅遊的好處更多。

彭博資訊報導，根據美國4月消費者物價指數（CPI），4月機票價格年漲33％，飯店費用也漲23％，但這似乎並未影響美國人出國旅遊的興致。

這是因為與其他主要貨幣相比，美元已經逼近20年來最高水準，有助於抵消通膨，並使美國人更負擔得起出國旅行。歐洲如今是特別有吸引力的旅遊地，因為歐元兌美元的匯率時隔20年首次接近平價，13日歐元匯率收在1.05美元。英鎊兌美元也走弱，寫下兩年來低位。

與此同時，全球壓抑已久的旅遊需求正在復甦，過去兩年來新冠疫情肆虐，導致多數國家關閉邊界。如今，疫情期間宅在家的美國人都迫不及待橫跨大西洋，利用占主導地位的美元，拉長旅程並超額花費。

現年39歲、住在紐約的格羅納從未去過歐洲，他和妻子原本在疫情前打算將到巴拿馬度假五天，但是在算過費用之後，這對夫婦改變主意，決定6月底兩人首次出國旅行，為期9天的哥本哈根和倫敦之旅。他們的預算約7,500美元，其中三分之二將用於機票和住宿費。

35歲的馬修斯備妥5,000美元預算，計畫9月與父親到歐洲旅行7天，包括在法國諾曼第暢遊12小時，並在倫敦度過一晚。這位紐約的歷史老師甚至加上了一個水療活動和晚餐服務，讓這趟旅遊更加舒適。

他們都不是特例。根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。

國際航空運輸協會（IATA）表示，3月國際客運量較去年同期大增76％。旅遊評論網站TripAdvisor 5月的調查發現，86％的美國人計畫今年出國旅行，92％的人打算在今年夏季的旅行中花費至少相同或更多的錢，而倫敦和巴黎是最熱門的國際旅遊目的地。

航空公司已看見強勁的休閒旅行需求。聯合航空（United Airlines）預測，今夏旅行需求將更加猛烈，第2季乘客營收將較2019年成長25％。

達美航空上月也說，夏季旅遊需求強勁反彈，已幫助公司克服能源成本上升及商務旅行復甦緩慢的挑戰。

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