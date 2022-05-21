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一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

波洛西發誓將墮胎權合法 家鄉天主教總教區拒她領聖餐

編譯周辰陽／即時報導
聯邦眾議院議長波洛西發誓要讓墮胎權合法化，被家鄉加州舊金山的天主教總教區抨擊跨越了教會不能忽視的底線，並決定她將無法再領受聖餐。歐新社資料照片
聯邦眾議院議長波洛西發誓要讓墮胎權合法化，被家鄉加州舊金山的天主教總教區抨擊跨越了教會不能忽視的底線，並決定她將無法再領受聖餐。歐新社資料照片

今日美國報與國會山莊報20日報導，美國聯邦眾議院議長波洛西發誓要讓墮胎權合法化，被家鄉加州舊金山的天主教總教區抨擊跨越了教會不能忽視的底線，並決定她將無法再領受聖餐。

天主教舊金山總教區的郭德麟總主教（Archbishop Salvatore Cordileone）在推特同時發布的聲明指出，他已經通知波洛西議長，因為她堅決支持墮胎權，還有她拒絕親自向他解釋自己的立場，迫使他做出這一個決定。

郭德麟總主教表示，「經過多次試圖跟波洛西議長交談，以協助她明白自己正在犯下的嚴重罪惡、正在造成的醜聞，以及正在冒著危及她自己靈魂的風險，我已經決定，她不會獲准參加聖餐禮（Holy Communion）」。

報導指出，儘管天主教會持反墮胎的立場，但自稱虔誠天主教徒的波洛西議長數十年來一直大力倡導墮胎權，並且為之辯護，而她因應德州2021年9月立法禁止懷孕6周後墮胎，發誓將具有里程碑意義的聯邦最高法院墮胎權判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）編成法典，這個舉動對舊金山總教區顯然太過頭了。

根據報導，郭德麟總主教稱自己在4月7日的一封信函警告過波洛西議長，不是拒絕倡導墮胎權，就是避免在公開場合提到她的天主教信仰，否則他將別無選擇，只能禁止她獲領受聖餐。波洛西議長辦公室並未立即回應今日美國報提出的置評請求。

墮胎 波洛西 舊金山

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