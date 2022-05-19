曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話

紐約州水牛城槍擊案兇手甘德倫(左二)19日在法庭過堂，法官裁定他繼續羈押，不得保釋。(美聯社)

紐約州 水牛城塔普斯(Tops)超市槍擊 案18歲兇手甘德倫(Payton Gendron)19日在法庭過堂時，被在現場等候的罹難者家屬怒罵為「懦夫」；法官裁定他繼續羈押，不得保釋。

甘德倫19日身穿橘色囚服、戴口罩和上銬被領出庭，法庭中有人朝他大喊「你是懦夫！」他被大陪審團控罪後，於簡短的出庭過程中安靜站著，部分受害者家人也出席。

罹難者家屬怒罵「懦夫」

助理地方檢查官哈克布希(Gary Hackbush)表示，導致十人死亡的一級謀殺案起訴書已在18日提交。

這起槍案中共有13人中槍，10名非裔死亡，當局正調查是否可能牽涉仇恨犯罪與恐怖主義控罪。

地區檢察官弗林(John Flynn)表示，大陪審團調查仍進行中，他的辦公室不會發表評論。甘德倫的律師群也拒絕回應。

釀10死 法官裁定不准交保

根據甘德倫網路文章，他很迷戀在網路上看到的白人至上 主義，因此策畫這場槍擊案；聯邦調查局(FBI)駐地主管貝隆尼亞(Stephen Belongia)表示，探員仍在探尋甘德倫的動機，以及他如何發展出極端看法。

甘德倫居住的布隆郡(Broome County)地方檢查官柯札克(Mike Korchak)表示，甘德倫去年6月在經濟課上表示想自殺和殺人後被送往醫院，醫護人員認定他無危險也無身心疾病，便送他回家。

甘德倫告訴他的老師和送他去醫院的州巡警，他的威脅只是玩笑話。柯札克指出，甘德倫可能也這麼告訴醫護人員；醫院發言人拒絕評論。

甘德倫事後在網誌表示，他花20小時在急診室，然後只和某個人談話15分鐘，「對我來說，這證明美國醫療照護體制是個笑話」。

「我脫身了，因為我堅稱我是為了要離開教室，並稱我笨到把內容寫下來。」甘德倫在網誌指出：「但這不是笑話，我寫下來，因為那是我打算要做的事。」

如今許多受害者家屬和部分國會議員質疑，當時為何未多採取行動；執法人員和心理健康人員則表示，在許多案件中，他們的能力有限，尤其許多警訊只是模糊威脅。