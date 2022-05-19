我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精神評估僅談15分鐘 水牛城槍手：美醫療是笑話

「他善良慷慨」 南加槍手室友：對案件震驚但不意外

曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話

編譯郭宣含／綜合19日電
紐約州水牛城槍擊案兇手甘德倫(左二)19日在法庭過堂，法官裁定他繼續羈押，不得保釋。(美聯社)
紐約州水牛城槍擊案兇手甘德倫(左二)19日在法庭過堂，法官裁定他繼續羈押，不得保釋。(美聯社)

紐約州水牛城塔普斯(Tops)超市槍擊案18歲兇手甘德倫(Payton Gendron)19日在法庭過堂時，被在現場等候的罹難者家屬怒罵為「懦夫」；法官裁定他繼續羈押，不得保釋。

甘德倫19日身穿橘色囚服、戴口罩和上銬被領出庭，法庭中有人朝他大喊「你是懦夫！」他被大陪審團控罪後，於簡短的出庭過程中安靜站著，部分受害者家人也出席。

罹難者家屬怒罵「懦夫」

助理地方檢查官哈克布希(Gary Hackbush)表示，導致十人死亡的一級謀殺案起訴書已在18日提交。

這起槍案中共有13人中槍，10名非裔死亡，當局正調查是否可能牽涉仇恨犯罪與恐怖主義控罪。

地區檢察官弗林(John Flynn)表示，大陪審團調查仍進行中，他的辦公室不會發表評論。甘德倫的律師群也拒絕回應。

釀10死 法官裁定不准交保

根據甘德倫網路文章，他很迷戀在網路上看到的白人至上主義，因此策畫這場槍擊案；聯邦調查局(FBI)駐地主管貝隆尼亞(Stephen Belongia)表示，探員仍在探尋甘德倫的動機，以及他如何發展出極端看法。

甘德倫居住的布隆郡(Broome County)地方檢查官柯札克(Mike Korchak)表示，甘德倫去年6月在經濟課上表示想自殺和殺人後被送往醫院，醫護人員認定他無危險也無身心疾病，便送他回家。

甘德倫告訴他的老師和送他去醫院的州巡警，他的威脅只是玩笑話。柯札克指出，甘德倫可能也這麼告訴醫護人員；醫院發言人拒絕評論。

甘德倫事後在網誌表示，他花20小時在急診室，然後只和某個人談話15分鐘，「對我來說，這證明美國醫療照護體制是個笑話」。

「我脫身了，因為我堅稱我是為了要離開教室，並稱我笨到把內容寫下來。」甘德倫在網誌指出：「但這不是笑話，我寫下來，因為那是我打算要做的事。」

如今許多受害者家屬和部分國會議員質疑，當時為何未多採取行動；執法人員和心理健康人員則表示，在許多案件中，他們的能力有限，尤其許多警訊只是模糊威脅。

示威者18日聚焦在紐約曼哈頓的福斯新聞(Fox News)大樓前，指稱他們的白人...
示威者18日聚焦在紐約曼哈頓的福斯新聞(Fox News)大樓前，指稱他們的白人至上主義意識形態導致了水牛城發生的針對非洲裔的仇恨犯罪案。(歐新社)

槍擊 白人至上 紐約州

上一則

白宮發言人剛換血 傳五角大廈發言人也要加入白宮

下一則

美國總統官方推特 近半追隨者是假帳號

延伸閱讀

遭水牛城血案兇手「點名」新州3猶太社區加強保安

遭水牛城血案兇手「點名」新州3猶太社區加強保安
男子代操股票吸金上億被收押禁見 老家挨轟3槍

男子代操股票吸金上億被收押禁見 老家挨轟3槍
紐約客談／地鐵槍案 華人傷者面臨困境

紐約客談／地鐵槍案 華人傷者面臨困境
拜登訪水牛城悼遇害者：嚴正拒絕白人至上主義的毒藥

拜登訪水牛城悼遇害者：嚴正拒絕白人至上主義的毒藥

熱門新聞

一款居家快篩試劑顯示檢測結果呈現陰性。居家快篩省去民眾排長龍苦等做PCR核酸檢測的麻煩，但隨著美國快篩試劑使用普及化，問題也開始浮現。 路透

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

2022-05-14 07:35
美國民眾無論如何都要出遊的心態，正好協助美國航空公司順勢調漲機票價格。 路透

再貴也要出門 美民眾瘋旅遊 航空業醞釀再調漲機票

2022-05-14 15:44
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的兇手為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。取材自臉書

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

2022-05-14 19:45
周文偉為台中一中32屆畢業生，圖為當年的畢業紀念冊。圖／讀者提供

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

2022-05-17 15:00
俄勒岡區美國聯邦區域法院裁定，買方寫信給屋主的行為，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。(Pexels)

聯邦法院：買家及房地產仲介可寫信說服屋主賣房

2022-05-13 09:12
美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

2022-05-17 09:07

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人

假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住