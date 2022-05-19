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家長「搶奶」小心有詐 網購配方奶粉 永遠收不到貨

編譯周芳苑／綜合19日電

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)警告，在全美嬰兒配方奶粉短缺下，詐騙者拐騙消費者造訪假網站付高價購買奶粉的事件愈來愈多；FTC表示，騙徒透過假網站或社群媒體及知名配方品牌的圖像和標誌，讓消費者以為進入公司官方網站購買，事實上卻是遭詐騙，永遠收不到訂的貨。

早在疫情爆發之初便開始出現嬰兒配方奶粉短缺，最近幾周惡化，缺貨的部分原因是亞培公司密西根州工廠2月關閉，兩名嬰兒食用該廠配方奶粉而感染細菌死亡。

疫情期間詐騙激增，導致全美民眾損失數億美元；一些騙徒瞄準打算領取失業救濟金或政府激勵金等經濟援助的人，另一些詐騙行為涉及疫苗、喪葬費用和假冒醫療產品等。

為因應騙徒趁著嬰兒配方奶粉荒行騙， 聯邦貿易委員會提出防範之道。

首先，使用搜尋引擎查看公司或產品，鍵入「評論」(review)、「投訴」(complaint)或「詐騙」(scam)等關鍵詞搜尋；其次，以信用卡付款，只有詐騙才會要求以禮卡、匯款或加密貨幣付款，而且刷信用卡可後續追蹤；第三，確實了解並行使自己的權利，賣方須依廣告所言在一定期間或30天內出貨，否則必須更改日期或取消訂單全額退費。

第四點，搜索當地來源，兒科醫生也許有存貨可應急， 「婦女、嬰兒和兒童」營養援助計畫(WIC nutrition assistance program)參與者可聯繫當地辦事處搜尋配方奶粉貨源。

詐騙 疫情 信用卡

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