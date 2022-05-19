鬥倒考索恩之後 揭弊政治組織：下個目標是布波特

聯邦眾議員蘿倫‧布波特。(美聯社)

「美國揭弊政治行動委員會」(American Muckrakers PAC)本月初在網路公布一段共和黨 北卡羅來納州聯邦眾議員 考索恩(Madison Cawthorn)裸身與一名男子同床的影片，輿論譁然。尋求連任的考索恩本周稍早在共和黨初選落敗。「美國揭弊政治行動委員會」宣布，下一個扳倒目標將是同樣爭取連任的共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特 (Lauren Boebert)。

「美國揭弊政治行動委員會」共同創辦人惠勒(David B. Wheeler)接受「商業內幕」(Business Insider)網站專訪時說，已經握有關於布波特某些「非常有趣的資料」，內容與財務有關。

惠勒受訪時說：「我們將在科羅拉多州以相同手段對付布波特。」他表示，「美國揭弊政治行動委員會」很快就會展開行動。

惠勒為民主黨籍，但另一名共同創辦人為無黨籍，「美國揭弊政治行動委員會」顧問團當中也有共和黨成員。

共和黨科州聯邦眾議員初選將於6月28日投票，布波特對手為州參議員科拉姆(Don Coram)。

惠勒表示，收到關於布波特某些「非常有趣的資料」，內容與先前在FireMadison網站公布的考索恩裸露影片不同，而是與金錢事務有關。

布波特發言人並未回應「商業內幕」採訪要求。

美聯社去年報導，布波特財產申報裡並未透露丈夫收入，顯然違反選舉獻金法，不符政治操守。布波特的丈夫為一家能源公司擔任顧問，2019年及2020年間獲得酬勞將近100萬元。

前總統川普去年12月為布波特爭取連任背書，稱讚她為「無畏無懼的領袖，捍衛美國第一政策」。

根據科州選舉辦法，無黨籍選民也可以參加共和黨或民主黨初選投票。惠勒受訪時說，將透過簡訊及社群媒體推文，鎖定無黨籍婦女強調不能讓布波特連任的訴求。

他說，已經取得網域名稱，推特關鍵詞也設計好了，目前正與科州多個合作對象洽商，宣傳主題將是「開除布波特」(Fire Boebert)。

35歲的布波特政治立場為極右派，向來支持右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)。

當選國會議員之前，布波特是「槍手燒烤店」(Shooters Grill)老闆娘，並無從政經驗。「槍手燒烤店」位於科州賴夫爾(Rifle)，由布波爾與傑森‧布波爾丈夫(Jayson Boebert)共同經營。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點