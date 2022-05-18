紐時分析：選舉陰謀論在共和黨初選依然受歡迎

初選夜，共和黨賓州聯邦參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)對支持者講話。(美聯社)

包括賓州、北卡羅來納州在內等五州初選17日登場，紐約時報報導分析，雖然川普 主義(Trumpism)勢微，拒絕接受2020年大選結果的選舉陰謀論說詞，在共和黨 初選裡依然受歡迎。參加共和黨初選的共和黨選民當中，約有三分之一把票投給獲川普背書的候選人，但如此支持度並非篤定贏得初選勝利的保證。

共和黨賓州聯邦參議員初選開票結果顯示，奧茲(Mehmet Oz)與麥考米克(David McCormick)得票率不相上下，差距在0.5%之內，根據賓州選舉辦法，極可能進入複選，不過要看數千張通訊投票 計票結果而訂。曾為電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人的奧茲，選前獲得前總統川普背書，這場選戰被視為川普在共和黨內影響力是否消退的觀察指標。

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員初選中，川普背書的現任北卡聯邦眾議員巴德(Ted Budd)，17日晚間開票後已經確定勝出，得票率領先對手約30%。

紐約時報分析，在共和黨初選中主打挑戰2020年大選結果的候選人，普遍得到共和黨選民支持。從17日晚間開票結果可以看出，對於選舉陰謀論持有鮮明立場的候選人，以及主張應該對選民投票訂定限縮、全面改革選舉法規的候選人，在初選當中的表現相對較佳。

屬於共和黨極端右派的賓州參議員馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)，更換跑道挑戰賓州州長選舉，在初選當中順利過關。馬斯特里亞諾曾參加2021年1月6日華府挺川集會，也主張應該撤銷2020年選舉結果。

2021年1月，巴德在國會確認2020年大選選舉人投票結果時投下反對票，後來則發送簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，聲稱多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)遭人動手角的幕後黑手是自由派富豪慈善家、民主黨金主索羅斯(George Soros)。

巴德17日面對媒體詢問時，仍舊不願鬆口說出拜登總統合法贏得2020年總統大選。

報導指出，從幾場初選結果看來，川普背書對共和黨候選人有著一定的加分效果，參加初選投票的共和黨選民當中，約有三分之一把票投給獲得川普支持的候選人，如此支持度足以讓范斯(J.D. Vance)在共和黨俄亥俄州聯邦參議員裡勝出，可是赫伯斯特(Charles Herbster)角逐共和黨內布拉斯加州州長初選卻慘敗。