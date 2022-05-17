首場UFO聽證會 眾議員：美已取得「不明飛行物體」碎片

三名駐埃及西奈沙漠的美軍在2014年底，曾目睹夜空有不明飛行物體。圖為三名美軍當時夜視鏡景象。(取自Instagram)

眾院 17日舉行逾50年來首場「不明空中現象」(UAP)聽證會，共和黨聯邦眾議員 博切特(Tim Burchett)搶先在會前爆料，美國已取得「不明飛行物體」(UFO)的碎片；眾議員認為應慎重看待UFO並視其為國安威脅，國防部 官員則表示UFO可能構成威脅，但可能不是外星人所致，進一步研究和觀察應可解釋UAP。

聽證會開始前數小時，博切特聲稱他從多個可靠來源得知，美國已拿到出現在美國領空的UFO碎片，但他拒絕透露更多，稱這些資訊尚屬機密；他說：「多個消息來源告訴我，我們已拿到這些飛機或物體的某一部分。」

博切特對聽證會不具信心，他懷疑華府機構會持續隱瞞，並稱一旦完整揭露外星生物造訪地球的證據，這將改變世人對世界的認知；他呼籲大眾必須知道有關UFO的真相，他提出兩種UFO解釋，一為外星生物，二則是美國黑科技，但他認為美國尚無法掌控這類技術。

眾院反恐、反間諜、反擴散委員17日聽取國防官員報告UAP，了解其可能對國安構成的威脅；主席卡森(André Carson)表示，他會專注在這些不明物體對國安可能構成的威脅，聯邦政府與情報單位應嚴肅因應可能的國安風險。

許多議員在聽證會上警告，美國必須調查UAP，並慎重將其視為可能的國安威脅。

對於研究UAP的議員、情報和軍方人員來說，他們最大顧慮並非有外星生物造訪地球，但是中國或俄羅斯等競爭國家可能研發出某種美國不知道的下世代技術，並闖進美國領空。

卡森指出，由於不明空中現象長久以來被貼上負面標籤，導致完善的情報分析變得缺乏。他表示，飛行員就算遇到狀況也不敢通報，若是通報則遭冷嘲熱諷，國防部官員把這些問題歸入不重要的部門，或者隱藏，害怕遭到國安機構的質疑眼光。

眾院小組委員會副主席克勞佛(Rick Crawford)也表示，情報單位對納稅人有責任，應該避免中國、俄羅斯等對手利用某些料想不到的新科技，做出讓美國意外的某些行動。

國防部官員17日證實，UFO真實存在且可能威脅美國，但可能不是外星生物所致，呼籲大眾暫時不用擔心外星生物會在近期進攻美國。

國防部也鼓勵軍人多多回報，並認為進一步觀察與研究後可解釋多數UAP。