我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員初選 川普背書北卡、賓州候選人勝出

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

首場UFO聽證會 眾議員：美已取得「不明飛行物體」碎片

編譯郭宣含╱綜合17日電
三名駐埃及西奈沙漠的美軍在2014年底，曾目睹夜空有不明飛行物體。圖為三名美軍當時夜視鏡景象。(取自Instagram)
三名駐埃及西奈沙漠的美軍在2014年底，曾目睹夜空有不明飛行物體。圖為三名美軍當時夜視鏡景象。(取自Instagram)

眾院17日舉行逾50年來首場「不明空中現象」(UAP)聽證會，共和黨聯邦眾議員博切特(Tim Burchett)搶先在會前爆料，美國已取得「不明飛行物體」(UFO)的碎片；眾議員認為應慎重看待UFO並視其為國安威脅，國防部官員則表示UFO可能構成威脅，但可能不是外星人所致，進一步研究和觀察應可解釋UAP。

聽證會開始前數小時，博切特聲稱他從多個可靠來源得知，美國已拿到出現在美國領空的UFO碎片，但他拒絕透露更多，稱這些資訊尚屬機密；他說：「多個消息來源告訴我，我們已拿到這些飛機或物體的某一部分。」

博切特對聽證會不具信心，他懷疑華府機構會持續隱瞞，並稱一旦完整揭露外星生物造訪地球的證據，這將改變世人對世界的認知；他呼籲大眾必須知道有關UFO的真相，他提出兩種UFO解釋，一為外星生物，二則是美國黑科技，但他認為美國尚無法掌控這類技術。

眾院反恐、反間諜、反擴散委員17日聽取國防官員報告UAP，了解其可能對國安構成的威脅；主席卡森(André Carson)表示，他會專注在這些不明物體對國安可能構成的威脅，聯邦政府與情報單位應嚴肅因應可能的國安風險。

許多議員在聽證會上警告，美國必須調查UAP，並慎重將其視為可能的國安威脅。

對於研究UAP的議員、情報和軍方人員來說，他們最大顧慮並非有外星生物造訪地球，但是中國或俄羅斯等競爭國家可能研發出某種美國不知道的下世代技術，並闖進美國領空。

卡森指出，由於不明空中現象長久以來被貼上負面標籤，導致完善的情報分析變得缺乏。他表示，飛行員就算遇到狀況也不敢通報，若是通報則遭冷嘲熱諷，國防部官員把這些問題歸入不重要的部門，或者隱藏，害怕遭到國安機構的質疑眼光。 

眾院小組委員會副主席克勞佛(Rick Crawford)也表示，情報單位對納稅人有責任，應該避免中國、俄羅斯等對手利用某些料想不到的新科技，做出讓美國意外的某些行動。

國防部官員17日證實，UFO真實存在且可能威脅美國，但可能不是外星生物所致，呼籲大眾暫時不用擔心外星生物會在近期進攻美國。

國防部也鼓勵軍人多多回報，並認為進一步觀察與研究後可解釋多數UAP。

國防部 眾院 眾議員

上一則

FDA核准 5到11歲兒童可打輝瑞疫苗補強針

下一則

共和黨參議員初選 川普背書北卡、賓州候選人勝出

延伸閱讀

美將放寬對委內瑞拉石油禁運 油價應聲跌 銅漲金跌

美將放寬對委內瑞拉石油禁運 油價應聲跌 銅漲金跌
加州眾議員金映玉：夢想不怕大 總有一天會成真

加州眾議員金映玉：夢想不怕大 總有一天會成真
半世紀以來國會首場UFO聽證會 軍方公布解密影像

半世紀以來國會首場UFO聽證會 軍方公布解密影像
洛杉磯港繁忙依舊 未見美國經濟衰退跡象

洛杉磯港繁忙依舊 未見美國經濟衰退跡象

熱門新聞

示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
一款居家快篩試劑顯示檢測結果呈現陰性。居家快篩省去民眾排長龍苦等做PCR核酸檢測的麻煩，但隨著美國快篩試劑使用普及化，問題也開始浮現。 路透

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

2022-05-14 07:35
美國民眾無論如何都要出遊的心態，正好協助美國航空公司順勢調漲機票價格。 路透

再貴也要出門 美民眾瘋旅遊 航空業醞釀再調漲機票

2022-05-14 15:44
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的兇手為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。取材自臉書

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

2022-05-14 19:45
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
俄勒岡區美國聯邦區域法院裁定，買方寫信給屋主的行為，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。(Pexels)

聯邦法院：買家及房地產仲介可寫信說服屋主賣房

2022-05-13 09:12

超人氣

更多 >
槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機