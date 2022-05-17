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加州教會槍擊案 國台辦：個別媒體做政治文章

中央社北京17日電
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）

南加橘郡教會槍擊案，當地警方指兇嫌周文偉是「出於政治動機的仇恨犯罪」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，台灣個別媒體借機炒作，「做政治文章」。

朱鳳蓮晚間以「答記者問」名義，以書面回覆中國國務院台灣事務辦公室對此事的評論，作上述表示。

她說，注意到有台媒報導，涉案槍手和受害者都是從台灣移民到美國的。接著又宣稱，「台灣個別綠色媒體借機炒作，圖謀利用不幸的槍擊事件造謠，做政治文章，用心險惡，毫無人性」。

朱鳳蓮並未具體指出哪些報導內容是「炒作、造謠」。

加州橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」租借場地15日發生一起1死5傷槍殺案。經駐洛杉磯辦事處調查，兇嫌周文偉1953年在台灣出生，今年68歲。

加州橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日在記者會上表示，此槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到兇嫌周文偉「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。

周文偉的過往經歷被翻出，包括他曾在2019年4月參加「拉斯維加斯中國和平統一促進會」成立活動，政治立場鮮明。

周文偉的行兇動機引發輿論關注。他被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元。

周文偉 槍擊 加州

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