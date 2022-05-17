半世紀以來國會首場UFO聽證會 軍方公布解密影像

國防高層官員在17日的聽證會上，公布五角大廈解密影像檔案。(美聯社)

近半世紀以來，國會首次針對不明飛行物體(UFOs)舉行聽證會。國防高層官員在17日的聽證會上，公布五角大廈 解密影像檔案，其中包括無法解釋的空中飛行物體。根據五角大廈統計，不明空中現象(unidentified aerial phenomena，UAP)與美國軍機至少發生過11次險些空中擦撞的案例。

眾院 反恐怖主義、反情報及反武器擴散小組委員會(House Counterterrorism, Counterintelligence, and Counterproliferation Subcommittee)17日舉行聽證會，海軍情報局(Office of Naval Intelligence，ONI)副局長布雷(Scott Bray)、主管情報及安全的國防部 次長莫爾特里(Ronald Moultrie)在聽證會上的簡報中，出示解密檔案影像。

其中一段畫面晃動的簡短影片裡，一個小型物體在美軍軍機駕駛員前方迅速飛過。不同時間拍攝的其他影片及照片則顯示，夜間空中有著發亮的三角形物體。

布雷在簡報中說，發光的三角形物體究竟為何，頗長一段時間無法解釋，最後則歸類於無人飛行器(unmanned aerial vehicles，UAV)，至於出現在軍機駕駛員前方的物體到底是什麼，軍方到現在仍然不知。

布雷答覆眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)詢問時說：「這個物體到底是什麼，我無法提供任何解釋。」

布雷在聽證會上說，許多不明空中現象的高品質數據極少，加上通報案例相當有限，使得針對不明空中現象本質及企圖的調查研究，很難做出具體結論。他說，根據統計，不明空中現象與美國軍機之間至少11次幾乎發生空中擦撞。

某些國會議員針對官方稱呼為不明空中現象的不明飛行物體可能造成國家安全威脅提出警告。眾院反恐怖主義、反情報及反武器擴散小組委員會民主黨籍主席卡森(Andre Carson)17日在聽證會上說：「不明空中現象可能帶來國家安全威脅，我們應該秉持如此立場看待這些狀況。」

他說，由於不明空中現象長久以來被貼上負面標籤，導致完善的情報分析變得缺乏。他表示，飛行員就算遇到狀況也不敢通報，若是通報則遭冷嘲熱諷，國防部官員把這些問題歸入不重要的部門，或者隱藏，害怕遭到國安機構的質疑眼光。

眾院反恐怖主義、反情報及反武器擴散小組委員會共和黨籍副主席克勞佛(Rick Crawford)17日在聽證會上表示，情報單位對納稅人有責任，應該避免中國、俄羅斯等對手利用某些料想不到的新科技，做出讓美國意外的某些行動。