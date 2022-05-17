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紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

記者顏伶如／綜合報導
美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)
美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)

住在華盛頓州班布里奇島(Bainbridge Island)的69歲已退休藥廠科學家兼律師艾琳‧瓦瑟曼(Eileen Wassermann)，由於患有類肉瘤症(sarcoidosis)，必須定期前往西雅圖接受治療。擅長數據分析的她說，官方公布的確診統計不包括居家快篩結果，可信度因此打折，基於個人健康狀況考量，每天出門都會評估染疫風險。

已經接種兩劑新冠疫苗補強針的瓦瑟曼說：「或許聽來有點可笑，但我的作法是，現在還是跟2020年疫情初期時一樣小心謹慎。」她表示：「我不願意過著杞人憂天的日子，可是因為免疫系統的狀況，我仍然不想冒險。」

華盛頓郵報17日報導，與瓦瑟曼一樣的許多美國人，在最新一波疫情底下，設法自行尋找因應之道，因為Omicron亞型變異株傳染力更加增強，政府機關則已經為各種防疫措施鬆綁，對於染疫案例詳盡統計數據也越來越少。

報導指出，美國染疫死亡人數到達百萬的同時，公共衛生機關將防疫重點放在染疫住院案例上頭，民眾在最新一波疫情當中應該如何面對，風險評估必須靠自己。

專家表示，對於自己居住社區的實際疫情，民眾不妨以官方通報數字的五倍到十倍計算。

洛克斐勒基金會(The Rockefeller Foundation)流行病防治研究中心(Pandemic Prevention Institute )流行病學家潔西卡‧瑞維拉(Jessica Malaty Rivera)指出，不管是地方政府、州政府或全國層級的疫情統計，都有嚴重漏算的問題。她說：「現在所有民眾身邊所認識的人當中，都有染疫案例。」

華盛頓州金恩郡(King County)公共衛生官杜欽(Jeff Duchin)說，如果要用一個字歸納目前的情形，便是「無法預測」(unpredictable)。他說，Omicron變種病毒疫情趨緩之後，過去幾周染疫案例又開始上升。

杜欽表示，以大環境條件來看，現在已經比先前疫情期間都改善許多，新冠疫苗的施打讓許多民眾避免染疫住院，但是病毒傳染力仍在持續增加中。

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)政策實驗室(PolicyLab)主任魯賓(David Rubin)指出，民眾如果屬於風險較高族群，現在還是應該審慎面對，出入公共場所最好繼續戴口罩。

疫情 疫苗 華盛頓州

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