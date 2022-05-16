去年買預售屋 今年房貸利率恐翻倍 新屋市場料冷卻

部分購屋族簽約買下興建中房屋，如今面臨房貸利息恐比原本的增加將近倍。（Getty Images）

受到升息 影響，某些簽約買下仍在興建中房屋，但尚未完成過戶的消費者，如今面臨的意外狀況是，房貸利息恐將比原本預期的增加將近一倍。

畢瑞吉斯(Taylor Briggs)與妻子2021年夏天繳付頭期款，買下一棟位於明尼蘇達州薩維奇(Savage)的新建房屋，當時房貸利息為2.875%。今年1月間，畢瑞吉斯夫妻有機會選擇在75天內以3.75%鎖定利率 ，不過兩人考慮到施工嚴重延誤而未接受。

畢瑞吉斯說，當時不曾料想到的是，利息後來快速增加，到了2月間變成以4.375%鎖定利率45天，提高頭期款金額後將利率壓到3.625%，房屋已於3月間過戶。

今年購買新建房屋的消費者，遭遇問題一波又一波，包括供應鏈 緊縮及缺工問題導致施工進度延誤，後來又發現房貸利率調高。今年初或2021年當中簽約購屋的消費者，當時估計買房之後每個月需要繳交的房貸，利率大多在3%左右或不到3%，直逼史上新低紀錄。

不過，聯準會宣布升息之後，根據房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)統計，房貸利率在今春平均已增加到大約5.3%。

華爾街日報分析，利息升高的結果是，消費者每個月要多繳數百元房貸，如果不能承擔這筆額外開銷，民眾只能放棄買房夢想，頭期款泡湯。

房貸仲介及房屋建商指出，到目前為止，大多數申請房貸民眾都願意承擔額外開銷以保住房貸。然而，新建房屋房價迅速增加，加上房貸利率變高等因素，恐讓未來幾個月新屋市場變得冷卻。

報導指出，相較之下，成屋市場受到升息風險衝擊較少，因為房子通常在簽約後一個月到兩個月之內便完成過戶，擔心利息波動的買房民眾可以選擇鎖定利率，期間通常是30天至60天裡。

全美房屋銷售當中，約有10%是購買新建房屋，買主簽訂購屋契約之後繳交頭期款，等待完工過戶。供應鏈問題導致施工耽擱，許多新建房屋過戶因此拖延數周，甚至數月。約翰勃恩斯房地產顧問公司(John Burns Real Estate Consulting)研究部主任帕拉西歐斯(Rick Palacios Jr.)分析，這種狀況造成許多不確定因素出現，購屋民眾變得無力買房的機率隨之增加。

帕拉西歐斯說，建商可以把房子賣給排在候補名單上的消費者，但今年4月間約翰勃恩斯房地產顧問公司在一項調查研究裡發現，某些建商反應說，升息消息傳出之後，有興趣等候買房機會的候補名單跟著縮水。