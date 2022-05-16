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大樓疑未開空調 芝加哥養老院3老婦熱死

編譯徐薏茹╱綜合16日電

芝加哥羅傑斯公園區(Rogers Park)一棟公寓日前發現三名老婦人疑似因高溫身亡，消息指出三人死亡時大樓未開啟空調系統。

事發地點為一棟公寓，三人在12小時內被發現無反應；當地居民日前開始即因酷熱高溫而抱怨連連，市議員瑪麗亞．海登(Maria Hadden)認為建築缺乏空調系統可能是導致三人死亡的原因。

庫克郡(Cook County)法醫已確認三名死者身分，分別為68歲、72歲和76歲的女子；法醫15日報告，驗屍結果須等待「進一步調查與毒理學分析」。

非營利組織「西語裔住房開發」(HHDC)主席與執行長羅丹(Paul Roldan)表示他們團隊對此消息「深感悲痛」，並且對此事件展開調查。

住在James Sneider公寓已18年的凱西(Cathy)說，住戶日前開始抱怨大樓內部高溫變得「難以忍受」，但情況越來越糟，她表示五樓的溫度11日高達華氏91度。

市議員海登12日前往該棟大樓訪查發現空調系統未開啟。

城市法令規定6月1日至9月15日夜間時間租賃建築溫度至少須維持68度，違反規定的房東一天最多可罰1000元。

海登痛批大樓管理層顯然未將住戶的生命與安全放在首位，尤其該棟建築還是由公共資金建成，她指出該大樓的空調系統在發現三位老人身亡後才開始在大樓內有效循環。

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