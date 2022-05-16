最新研究：未來30年野火風險最高為加州、德州、佛州

最新調查研究指出，未來30年房舍每年都面臨1%以上野火風險的地區，加州排名第一，其次為德州、佛羅里達州。Getty Images

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)16日公布最新調查研究指出，全美房屋面臨野火風險普遍增加，今年全美編列有地址的房屋當中，約有68萬6000棟面臨1%以上的野火風險，若以常見的30年房貸期限計算，未來30年野火風險超過50%的房舍則高達38萬1000棟；根據研究模型估算，未來30年房舍每年都面臨1%以上野火風險的地區，加州以63萬1755棟房屋排名第一，其次為德州 、佛羅里達州。

「第一街基金會」模型推估，未來30年中，房舍每年均面臨1%以上野火風險的地區，以加州63萬1755棟最為嚴重，接下來是47萬4367棟的德州，佛周也有38萬3643棟。亞利桑納州、猶他州、內華達州、新墨西哥州也都各有超過10萬棟房屋面臨相同的野火風險。

估算結果顯示，30年之後，面臨1%以上野火風險的全美成屋，累計數量將達250萬棟，約為目前的4倍，這當中還不包括未來幾年將陸續興建的房屋。

「第一街基金會」執行主任厄比(Matthew Eby)說，未來30年美國房屋面臨野火侵襲風險嚴重升高，令人憂心。

紐約時報報導分析，近年來都會區房價越來越高，導致許多民眾選擇在郊區買房，居住地帶一步步深入容易爆發山林野火的區域。

報導指出，消費者對於住家面臨野火風險並沒有清楚認知，因為聯邦政府對於房舍淹水風險列有詳細紀錄，對於野火風險則沒有比照辦理，但受到氣候變遷影響，如今美國爆發野火的機率已經越來越頻繁，野火火勢則漸趨猛烈。

聯邦緊急事故管理總署(Federal Emergency Management Agency，FEMA)前任天然風險管理局長萊特(Roy Wright)指出：「長久以來，我們讓民眾居進某些社區，甚至吸引民眾加入某些社區，但卻沒有讓民眾了解自身面臨什麼樣的風險。」他說，希望這份最新研究能讓民眾注意到野火風險，並且採取因應行動。

「第一街基金會」研究報告顯示，除了夏威夷州 與阿拉斯加州 的全美48州，所有編列有地址的房屋當中，到了2052年將有半數面臨野火風險；包括懷俄明州、蒙大拿州在內等較為偏遠的州，如今已有90%房舍面臨某種程度的野火風險。