我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

最高院若推翻「羅訴韋德案」 多州恐限取得墮胎藥權限

編譯林梅婕／綜合15日電
德州支持墮胎權的民眾上周末走上街頭示威，反對推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。(美聯社)
德州支持墮胎權的民眾上周末走上街頭示威，反對推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。(美聯社)

紐約時報報導，最高法院若推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，墮胎藥的使用權將岌岌可危，屆時無論是透過法律或物流管制，墮胎藥的使用和取得恐怕將受制於各州政府；儘管墮胎藥已是合法藥物，但當州府的墮胎管制愈嚴時，墮胎藥的使用情況將變得更複雜。

德州、芝加哥到華府，全美許多民眾在上周末紛紛走上街頭捍衛墮胎權；若墮胎權被推翻，預計一半的州、主要落在南部和中西部的州府，將以最快的速度立法禁止墮胎。

事實上，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)早在2000年就批准墮胎藥的使用；2021年4月更進一步開放民眾透過遠端醫療、以郵件寄送的方式取得墮胎藥。

柏克萊加州大學(University of California Berkeley)法律學教授琪莉亞‧布利基斯(Khiara Bridges)解釋：「儘管聯邦政府認為醫療機構可以自行開立墮胎藥的處方，州府還是可以透過行政權去限制醫療機構，讓取得藥物變成非法行為。」

但儘管在現今社會中，有些州的法規也盡可能地讓居民不易取得墮胎藥；東北大學(Northeastern University)公衛政策教授溫蒂·帕爾麥特(Wendy Parmet)就說：「未來國內大部分的地區要能合法取得墮胎藥幾乎是不可能的了。」

根據支持墮胎權研究機構「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)的調查，2020年全美一半以上的墮胎婦女都是使用藥物墮胎，比2017年的39%成長許多。

距離上一次經期第一天的十周內，可使用兩劑藥的墮胎療程，終結墮胎的有效性高達97%；根據2020年的統計，一套療程平均花費560元，且不同的州法律也不一定提供健保給付。

最高法院預計6月公布結果，屆時若墮胎權被推翻，將會有13州的「自動生效法」啟動，隨即視墮胎為非法行為，包括開立或協助他人取得墮胎藥處方；但這方面帕爾麥特認為恐怕沒那麼容易：「我們一直都無法很成功地阻止某些人取得特定的合法、甚至非法的藥物。」

芝加哥支持墮胎權的民眾上周末走上街頭示威，反對推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。(美...
芝加哥支持墮胎權的民眾上周末走上街頭示威，反對推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。(美聯社)
芝加哥支持墮胎權的民眾上周末走上街頭示威，反對推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。(美...
芝加哥支持墮胎權的民眾上周末走上街頭示威，反對推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。(美聯社)

墮胎 加州大學 德州

上一則

德州周末也不平靜 跳蚤市場爆槍擊 2死3傷

下一則

國家衛生研究院證實 疫情初應中要求隱匿病毒基因測序

延伸閱讀

曼哈頓墮胎權遊行 亞裔女性發聲

曼哈頓墮胎權遊行 亞裔女性發聲
挺墮胎權 南加各地集會遊行聲援全國抗議運動

挺墮胎權 南加各地集會遊行聲援全國抗議運動

支持墮胎權 金山灣區數千人示威

支持墮胎權 金山灣區數千人示威
紐森將撥款4000萬 資助來加州墮胎的外州婦女

紐森將撥款4000萬 資助來加州墮胎的外州婦女

熱門新聞

示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
一款居家快篩試劑顯示檢測結果呈現陰性。居家快篩省去民眾排長龍苦等做PCR核酸檢測的麻煩，但隨著美國快篩試劑使用普及化，問題也開始浮現。 路透

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

2022-05-14 07:35
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的兇手為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。取材自臉書

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

2022-05-14 19:45
美國民眾無論如何都要出遊的心態，正好協助美國航空公司順勢調漲機票價格。 路透

再貴也要出門 美民眾瘋旅遊 航空業醞釀再調漲機票

2022-05-14 15:44
俄勒岡區美國聯邦區域法院裁定，買方寫信給屋主的行為，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。(Pexels)

聯邦法院：買家及房地產仲介可寫信說服屋主賣房

2022-05-13 09:12

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人