最高院若推翻「羅訴韋德案」 多州恐限取得墮胎藥權限

德州支持墮胎權的民眾上周末走上街頭示威，反對推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。(美聯社)

紐約時報報導，最高法院若推翻墮胎 權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，墮胎藥的使用權將岌岌可危，屆時無論是透過法律或物流管制，墮胎藥的使用和取得恐怕將受制於各州政府；儘管墮胎藥已是合法藥物，但當州府的墮胎管制愈嚴時，墮胎藥的使用情況將變得更複雜。

從德州 、芝加哥到華府，全美許多民眾在上周末紛紛走上街頭捍衛墮胎權；若墮胎權被推翻，預計一半的州、主要落在南部和中西部的州府，將以最快的速度立法禁止墮胎。

事實上，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)早在2000年就批准墮胎藥的使用；2021年4月更進一步開放民眾透過遠端醫療、以郵件寄送的方式取得墮胎藥。

柏克萊加州大學 (University of California Berkeley)法律學教授琪莉亞‧布利基斯(Khiara Bridges)解釋：「儘管聯邦政府認為醫療機構可以自行開立墮胎藥的處方，州府還是可以透過行政權去限制醫療機構，讓取得藥物變成非法行為。」

但儘管在現今社會中，有些州的法規也盡可能地讓居民不易取得墮胎藥；東北大學(Northeastern University)公衛政策教授溫蒂·帕爾麥特(Wendy Parmet)就說：「未來國內大部分的地區要能合法取得墮胎藥幾乎是不可能的了。」

根據支持墮胎權研究機構「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)的調查，2020年全美一半以上的墮胎婦女都是使用藥物墮胎，比2017年的39%成長許多。

距離上一次經期第一天的十周內，可使用兩劑藥的墮胎療程，終結墮胎的有效性高達97%；根據2020年的統計，一套療程平均花費560元，且不同的州法律也不一定提供健保給付。

最高法院預計6月公布結果，屆時若墮胎權被推翻，將會有13州的「自動生效法」啟動，隨即視墮胎為非法行為，包括開立或協助他人取得墮胎藥處方；但這方面帕爾麥特認為恐怕沒那麼容易：「我們一直都無法很成功地阻止某些人取得特定的合法、甚至非法的藥物。」