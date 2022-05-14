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再貴也要出門 美民眾瘋旅遊 航空業醞釀再調漲機票

編譯洪啟原／綜合外電
美國民眾無論如何都要出遊的心態，正好協助美國航空公司順勢調漲機票價格。 路透
美國民眾無論如何都要出遊的心態，正好協助美國航空公司順勢調漲機票價格。 路透

美國民眾無論如何都要搭機旅遊，就算機票漲價和通膨上揚也阻擋不了他們的腳步。這股熱潮正好也助美國航空公司醞釀趁勢再度調漲機票費用，減輕成本負擔。

金融時報（FT）報導，根據美國勞工統計局（BLS）資料，美國4月機票費用較3月大幅攀升18.6%，在消費者物價指數（CPI）統計項目中創下歷來最大單月漲幅，成為當月CPI年升8.3%的最大推手之一。

若與去年同期相比，4月機票價格更飆漲33.3%，寫下1980以來最大年增幅。去年4月的機票較便宜，主要是受新冠肺炎疫情影響。

機位供不應求有助航空公司將高額的燃料和勞動成本轉嫁給消費者。萬事達卡經濟研究所首席美國經濟學家梅斯特（Michelle Meyer）認為，旅遊支出正全面升高，其中機票費用的支出增速最快，因此預訂機票的動能有望延續。

梅斯特表示，薪資大幅成長和儲蓄增加，意味消費者忍受機票漲價的時間可能延長，尤其是他們優先考慮支出的項目。而且近來急速升溫的新冠疫情，並沒有拖累機票支出的跡象，與前一波疫情截然不同。

這股強勁、受壓抑的旅遊需求，使美國航空業者依然樂觀看待今夏的旅遊熱潮，並看好航空業有望完全復甦，儘管消費者面臨通膨壓力。

投銀業者Cowen分析師貝克預估，截至6月底前的機票價格，預料每月調漲7%，而美國民眾忍受機票漲價的時間將延續至夏季後。但他警告說：「我們對9月和10月的機票預訂情況感到擔憂。」

疫情 儲蓄 萬事達卡

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