我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

拜登下周亞洲行 9共和黨眾議員聯名致函籲加訪台灣

中央社 華盛頓13日專電
拜登總統下周將首度以總統身分訪問亞洲。路透檔案照
拜登總統下周將首度以總統身分訪問亞洲。路透檔案照

拜登總統下周將首度以總統身分訪問亞洲，9名共和黨籍眾議員12日聯名致函，呼籲拜登考慮加訪台灣，以在中國不斷霸凌台灣之際，展現美國對台承諾確實是「堅若磐石」。

拜登20日至24日將出訪韓國、日本，這是他去年1月上任以來首度訪問亞洲。拜登此行將分別與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

有鑒於近期區域情勢發展，9名共和黨籍眾議員12日聯名致函給拜登，呼籲他此行應考慮加訪台灣。

根據中央社記者取得的信函副本，聯名議員包括帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）、梅絲（Nancy Mace）、戈默特（Louie Gohmert）、麥克林（Lisa McClain）、史陶柏爾（Pete Stauber）、朴銀珠（Michelle Steel）、古德（Bob Good）及傑克森（Ronny Jackson）。

議員們在信函中表示，美國時任總統卡特（Jimmy Carter）1978年啟動與中國建交程序時，拜登在國會擔任參議員，他很清楚美方做此決定的前提，是北京承諾會以和平方式解決與台灣的分歧。

議員們批評，中共持續違背這項保證，卻未受懲罰，包括近期派軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）；他們引述拜登表示，北京作為「威脅區域和平與穩定」、「具脅迫性」。

此外，議員們指出，拜登擔任參議員期間，美國國會也通過「台灣關係法」，呼籲美方為台灣自我防衛提供足夠武器。但近來傳出軍售交貨延宕，這恐向台灣與美國其他區域盟友傳達危險訊號，尤其是在北京刻意升高台灣海峽緊張情勢之際。

議員們表示，台灣關係法也呼籲美台建立強健經濟合作，但美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上個月拒絕承諾美方「印太經濟架構」（IPEF）會納入台灣，拜登政府也遲遲未正式啟動美台洽簽自由貿易協定（FTA）程序。

議員們說：「我們擔心這可能獎勵，甚至進一步鼓勵中國霸凌孤立台灣。」

拜登 北京 日本

上一則

川普華府飯店 3.75億元易主 由邁阿密CGI集團接手

下一則

全美嬰兒奶粉危機 家長怎麼辦 4個問題兒科專家解答

延伸閱讀

拜登簽署成案 美挺台重獲WHA觀察員

拜登簽署成案 美挺台重獲WHA觀察員
拜登總統簽署金映玉共同提案 恢復台灣WHO觀察員

拜登總統簽署金映玉共同提案 恢復台灣WHO觀察員
美國東協華府峰會 白宮宣布投資東南亞1.5億美元

美國東協華府峰會 白宮宣布投資東南亞1.5億美元
馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

熱門新聞

馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
全美越來越多城市為了吸引遠距辦公者搬來，推出多項優惠政策。圖為科羅拉多州丹佛市。(Pixabay)

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

2022-05-13 12:24
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊