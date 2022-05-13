我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

聯邦法院：買家及房地產仲介可寫信說服屋主賣房

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡區美國聯邦區域法院裁定，買方寫信給屋主的行為，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。(Pexels)
俄勒岡區美國聯邦區域法院裁定，買方寫信給屋主的行為，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。(Pexels)

美國房地產市場近幾年蓬勃發展，某些有意買房的消費者在搶屋風潮中為了提高勝算，紛紛撰寫文情並茂信函給屋主，說明喜歡房子的各種原因以及個人因素，設法說動屋主出售。俄勒岡州州議會2021年通過立法，禁止媒體喻為「寫情書」的搶房手段，但法令現在遭到聯邦法院法官推翻，理由是買方寫信給屋主的行為，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。

買家爭相競標搶購房屋的同時，某些消費者改打心理戰，直接寫信給屋主說明為什麼要買房、對於屋主的房子有多麼喜歡，希望增加得標機率。由於信函內容經常充滿讚美之詞，被媒體喻為「情書」(love letters)。

2021年，俄勒岡州首開全美先例，州議會通過立法禁止有意購屋的消費者或房地產仲介，在爭取得標的過程中寫信給屋主。這項法案的起草人、民主黨籍州議員米克(Mark Meek)指出，消費者寫信給屋主爭取買房的行為看似無害，卻經常導致屋主憑著個人感受做決定，選擇哪些消費者「符合資格」住進社區。

米克在提案主旨中指出，禁止寫信說服屋主的手段，可以避免屋主基於消費者的種族、膚色、宗教、性別、性傾向、國籍、婚姻狀況或家庭狀況而挑選買家，如此手段均觸犯俄勒岡州公平住屋法(Fair Housing Act)。

俄勒岡州歷史上，對買房民眾曾有根深柢固的種族歧視。1857年通過州憲法當中，禁止非洲裔民眾及中國移民後代在俄勒岡州持有房地產。

禁止消費者寫信說服屋主的法案2021年在州議會通過後，「完全房地產集團」(Total Real Estate Group)委託「太平洋法律基金會」(Pacific Legal Foundation)對州政府提告。

俄勒岡區美國聯邦區域法院裁定，俄勒岡州議會通過的法案侵犯有意買房的消費者及房地產仲介受到憲法第一修正案保障的言論自由。

俄勒岡州檢察長羅森布姆(Ellen Rosenblum)本周稍早與「完全房地產集團」簽訂和解書，州政府同意賠償6萬2000元律師費及出庭開銷。

米克接受媒體訪問時表示，對於聯邦法院裁定結果感到失望，但會持續努力，設法終結消費者寫信給屋主導致房地產市場出現歧視的亂象。

房地產 俄勒岡州 種族歧視

上一則

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

下一則

男闖達拉斯美髮沙龍 槍擊3韓裔女 尚無仇恨犯罪證據

延伸閱讀

亞當斯簽法 招聘須寫薪資區間

亞當斯簽法 招聘須寫薪資區間
華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅
參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車
阻葛謨捲土重來 紐約民主黨擬立法禁他動用競選資金

阻葛謨捲土重來 紐約民主黨擬立法禁他動用競選資金

熱門新聞

馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
全美越來越多城市為了吸引遠距辦公者搬來，推出多項優惠政策。圖為科羅拉多州丹佛市。(Pixabay)

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

2022-05-13 12:24
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊