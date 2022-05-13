馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克12日上推特針砭美國現任總統拜登與前任總統川普，稱拜登勝選是因為民眾「想要少點戲劇性」，並稱自己偏好比川普要「不那麼分裂」的候選人。
馬斯克在一條推文寫道，「即使我認為2024年有一個不那麼分裂的候選人會更好，我還是認為川普應該恢復推特」。
Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022
接著，馬斯克在另一條推文指出，「拜登的錯誤在於他認為他被選來改造國家，但大家實際上只想要少點戲劇性」
Biden’s mistake is that he thinks he was elected to transform the country, but actually everyone just wanted less drama— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022
新聞周刊報導，馬斯克日前在金融時報舉行的一場串流直播活動指出，推特決定封鎖川普「極端愚蠢」，並稱永久禁令應該極為罕見，實際上保留給機器人、詐騙或垃圾帳號。馬斯克表示，他確實認為封鎖川普是不對的，也認為這是個錯誤，因為這疏遠了美國的一大部分民眾，也沒能讓川普噤聲，反而放大川普在右翼的影響力，最終也沒造成川普噤聲。
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