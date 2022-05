馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克 12日上推特針砭美國現任總統拜登 與前任總統川普 ,稱拜登勝選是因為民眾「想要少點戲劇性」,並稱自己偏好比川普要「不那麼分裂」的候選人。

馬斯克在一條推文寫道,「即使我認為2024年有一個不那麼分裂的候選人會更好,我還是認為川普應該恢復推特」。

Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter