參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

肯塔基州聯邦參議員保羅。路透

紐約時報與國會山莊報12日報導，在俄羅斯對烏克蘭 戰爭的殘忍度不斷升級之際，民主、共和兩黨致力迅速提供400億美元的援助給烏克蘭，美國國會就試圖加快表決通過法案，卻在12日遭肯塔基州的聯邦參議員保羅（Rand Paul）單槍匹馬出手阻擋。

根據報導，美國對烏克蘭的人道與軍事援助包裹法案已於10日獲眾議院以368票贊成、57票反對的比數通過，參議院 則需一致同意（Unanimous Consent）免除程序障礙及表決批准。

共和黨籍參議員保羅是一位自由意志論者（Libertarian），往往反對美國在對外援助的支出。他曾試圖修改援烏法案本文，納入規定設置監察長（Inspector General）監督開銷的條款，兩黨參院 領袖提出可單獨表決此一修正案，但是保羅並不滿意，於是出手擋下表決。

保羅在參院議場發表異議時，提到關於通膨及能源和天然氣價格上漲的擔憂，「我的就職誓言是對美國憲法，不是對任何外國」，還警告開銷的速度，稱「我們不能以毀掉美國經濟來挽救烏克蘭」。

據報導，參議院仍預期將批准援烏包裹法案，但保羅的反對將推遲表決至少到下周。此外，任何立法的改動需要眾議院二度表決，可能會引來其他國會議員強要自己的改動，推遲就立法達成共識。