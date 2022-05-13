我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

編譯周辰陽／即時報導
肯塔基州聯邦參議員保羅。路透
肯塔基州聯邦參議員保羅。路透

紐約時報與國會山莊報12日報導，在俄羅斯對烏克蘭戰爭的殘忍度不斷升級之際，民主、共和兩黨致力迅速提供400億美元的援助給烏克蘭，美國國會就試圖加快表決通過法案，卻在12日遭肯塔基州的聯邦參議員保羅（Rand Paul）單槍匹馬出手阻擋。

根據報導，美國對烏克蘭的人道與軍事援助包裹法案已於10日獲眾議院以368票贊成、57票反對的比數通過，參議院則需一致同意（Unanimous Consent）免除程序障礙及表決批准。

共和黨籍參議員保羅是一位自由意志論者（Libertarian），往往反對美國在對外援助的支出。他曾試圖修改援烏法案本文，納入規定設置監察長（Inspector General）監督開銷的條款，兩黨參院領袖提出可單獨表決此一修正案，但是保羅並不滿意，於是出手擋下表決。

保羅在參院議場發表異議時，提到關於通膨及能源和天然氣價格上漲的擔憂，「我的就職誓言是對美國憲法，不是對任何外國」，還警告開銷的速度，稱「我們不能以毀掉美國經濟來挽救烏克蘭」。

據報導，參議院仍預期將批准援烏包裹法案，但保羅的反對將推遲表決至少到下周。此外，任何立法的改動需要眾議院二度表決，可能會引來其他國會議員強要自己的改動，推遲就立法達成共識。

烏克蘭 參院 參議院

上一則

配方奶狂缺 華裔家長「跨州搶購」 買不到只能改餵鮮奶

下一則

超級球9號讀成6號 主持人開獎口誤 兆彩獎金暫停支付

熱門新聞

馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因