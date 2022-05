亞城按摩店陰影猶在 德州男闖韓國城沙龍 槍擊3韓裔女

一男子11日下午走進位於達拉斯韓國城的一間美髮院,對店內三名韓裔婦女開槍後駕車逃逸。圖為案發現場「美髮世界沙龍 」的店面。(美聯社)

德州達拉斯韓國城的「美髮世界」沙龍11日下午傳出槍擊 案,一名全身著黑色服裝的非裔男子突然進入店內開槍,擊中三名韓裔 女子,但都沒有傷及要害、無人死亡;警方目前仍持續調查,兇嫌尚未落網。

根據國家廣播公司(NBC)地方媒體的報導,發生槍擊案的沙龍店名為Hair World Salon,位於「亞裔 貿易地區」(Asian Trade District),亦為眾所皆知的韓國城;Hair World Salon的經營人、員工和客人,包括這次事件的傷者皆為韓裔。

達拉斯警佐米歇爾(Warren Mitchell)11日在記者會上指出,警方尚未掌握兇嫌的犯案動機,也還無法確定是否與仇恨犯罪有關,但未排除可能性;但達拉斯警察局長加西亞(Eddie Garcia)12日表示,警方不認為這起槍擊案是仇恨犯罪;他說,目前沒有證據表明仇恨是這起凶案的因素。

所有傷者後來都被送往當地醫院,所幸傷勢大多集中在四肢,傷者沒有生命危險;警方表示,兇嫌犯後駕駛一輛栗紅色的休旅車逃逸。

根據現場監視器畫面,槍手帶著一把看似大型步槍的武器下車;身高約莫5呎7吋或5呎10吋,相當於170至178公分之間,身形偏瘦、留著鬈曲的中長髮以及相連的鬍子。

德州非營利地方組織「犯罪終結者」(Crime Stoppers)提供5000元懸賞獎金,希望能盡快緝兇;聯邦調查局(FBI)達拉斯辦公室也表示正與達拉斯警方合作調查。

根據「仇恨和極端主義研究中心」(Center for the Study of Hate and Extremism)的研究報告,2021年的反亞裔仇恨犯罪事件比一年前成長339%;此次事件也不禁讓人連想到去年3月喬治亞州亞特蘭大水療按摩店的槍擊案,當時共八人死亡,其中六人為亞裔。