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亞城按摩店陰影猶在 德州男闖韓國城沙龍 槍擊3韓裔女

編譯林梅婕／綜合12日電
一男子11日下午走進位於達拉斯韓國城的一間美髮院，對店內三名韓裔婦女開槍後駕車逃逸。圖為案發現場「美髮世界沙龍 」的店面。(美聯社)
一男子11日下午走進位於達拉斯韓國城的一間美髮院，對店內三名韓裔婦女開槍後駕車逃逸。圖為案發現場「美髮世界沙龍 」的店面。(美聯社)

德州達拉斯韓國城的「美髮世界」沙龍11日下午傳出槍擊案，一名全身著黑色服裝的非裔男子突然進入店內開槍，擊中三名韓裔女子，但都沒有傷及要害、無人死亡；警方目前仍持續調查，兇嫌尚未落網。

根據國家廣播公司(NBC)地方媒體的報導，發生槍擊案的沙龍店名為Hair World Salon，位於「亞裔貿易地區」(Asian Trade District)，亦為眾所皆知的韓國城；Hair World Salon的經營人、員工和客人，包括這次事件的傷者皆為韓裔。

達拉斯警佐米歇爾(Warren Mitchell)11日在記者會上指出，警方尚未掌握兇嫌的犯案動機，也還無法確定是否與仇恨犯罪有關，但未排除可能性；但達拉斯警察局長加西亞(Eddie Garcia)12日表示，警方不認為這起槍擊案是仇恨犯罪；他說，目前沒有證據表明仇恨是這起凶案的因素。

所有傷者後來都被送往當地醫院，所幸傷勢大多集中在四肢，傷者沒有生命危險；警方表示，兇嫌犯後駕駛一輛栗紅色的休旅車逃逸。

根據現場監視器畫面，槍手帶著一把看似大型步槍的武器下車；身高約莫5呎7吋或5呎10吋，相當於170至178公分之間，身形偏瘦、留著鬈曲的中長髮以及相連的鬍子。

德州非營利地方組織「犯罪終結者」(Crime Stoppers)提供5000元懸賞獎金，希望能盡快緝兇；聯邦調查局(FBI)達拉斯辦公室也表示正與達拉斯警方合作調查。

根據「仇恨和極端主義研究中心」(Center for the Study of Hate and Extremism)的研究報告，2021年的反亞裔仇恨犯罪事件比一年前成長339%；此次事件也不禁讓人連想到去年3月喬治亞州亞特蘭大水療按摩店的槍擊案，當時共八人死亡，其中六人為亞裔。

「美髮世界沙龍」店面玻璃窗寫上韓文。(美聯社)
「美髮世界沙龍」店面玻璃窗寫上韓文。(美聯社)

亞裔 槍擊 韓裔

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