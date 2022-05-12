我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

水有問題？密州醫院一單位11名醫護同時懷孕

聯合新聞網 / 綜合報導
在密蘇里州一家醫院的同一單位，有11位醫護同時懷孕。（取材自臉書）
在密蘇里州一家醫院的同一單位，有11位醫護同時懷孕。（取材自臉書）

美國一家醫院發生驚人巧合，在同一單位有多達11位醫護同時懷孕，還有人連預產期都在同一天，於是他們決定成立小組相互扶持、聯繫。不過，許多員工害怕也被「傳染」身孕，甚至開始懷疑是醫院的水有問題。

根據早安美國（Good Morning America，GMA）報導，位在密蘇里州（Missouri）的自由醫院（Liberty Hospital）內，有10名護士和一名醫生同時懷孕。29歲的產後護士漢娜（Hannah Miller）受訪時表示，「大家開玩笑說是不是醫院的水有問題」，有很多護士真的不敢再喝醫院的水，開始自行攜帶水壺上班。

醫生安娜（Anna Gorman）正懷著她第二個孩子，對此她表示相當驚訝，「我認為這真的很稀奇，因為我們都在同一個單位，雖然我們的人口比例的確有可能發生，但是當這麼多人同時懷孕，還是非常令人興奮」。

大多數懷孕的員工都是分娩中心的護士，因此目前分娩中心每次輪班至少會有兩名懷孕的護士同時值班，也有過輪班期間每個人都懷孕的情況。她們希望到時候能在自己工作的地方分娩，更稱彼此因這次的共同經歷建立了深刻聯繫。

26歲的克里斯汀（Christen Burns）是最後一個發現自己懷孕的人，這也是她的頭一胎，「我認為加入這個團體，有人陪在身邊會讓我更加期待」。另一位護士夏安（Cheyenne Beaty）也附和道，「這真的很有幫助，尤其會從那些以前生過孩子的同事那得到很多建議，或是單純的聯繫和關心對方，『妳的臀部也會痛嗎』等諸如此類的問題」。

29歲的接生護士亞歷克斯（Alex Atcheson）這次已是第三胎，她表示，「我覺得我們之間會建立終身的連結，孩子們差不多同時出生，彼此能相互支持，共同度過懷孕的過程，真的很棒」。

更不可思議的是，亞歷克斯和30歲的同事艾莉森（Alison Harrell）連預產期都相同，均在5月27日。艾莉森表示，「亞歷克斯和我很早就知道我們應該在同一天分娩，然後我們開始列出每個懷孕醫護的名單」，結果隨著時間推移，有愈來愈多人被添加到這份名單中。

密蘇里州

上一則

謀奪遺產 28歲男先殺祖父再弒母 恐面臨終身囚禁

下一則

SUV時速百哩 衝進費城地鐵站 3死1重傷

延伸閱讀

護士吃飯圖 感動人心

護士吃飯圖 感動人心
試管嬰兒來報到

試管嬰兒來報到
德國女子愛上「床伴」 保險套戳洞騙懷孕 被告性侵判6個月

德國女子愛上「床伴」 保險套戳洞騙懷孕 被告性侵判6個月

疫情趨穩 旅行護士需求大減

疫情趨穩 旅行護士需求大減

熱門新聞

馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因