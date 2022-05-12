水有問題？密州醫院一單位11名醫護同時懷孕

在密蘇里州一家醫院的同一單位，有11位醫護同時懷孕。（取材自臉書）

美國一家醫院發生驚人巧合，在同一單位有多達11位醫護同時懷孕，還有人連預產期都在同一天，於是他們決定成立小組相互扶持、聯繫。不過，許多員工害怕也被「傳染」身孕，甚至開始懷疑是醫院的水有問題。

根據早安美國（Good Morning America，GMA）報導，位在密蘇里州 （Missouri）的自由醫院（Liberty Hospital）內，有10名護士和一名醫生同時懷孕。29歲的產後護士漢娜（Hannah Miller）受訪時表示，「大家開玩笑說是不是醫院的水有問題」，有很多護士真的不敢再喝醫院的水，開始自行攜帶水壺上班。

醫生安娜（Anna Gorman）正懷著她第二個孩子，對此她表示相當驚訝，「我認為這真的很稀奇，因為我們都在同一個單位，雖然我們的人口比例的確有可能發生，但是當這麼多人同時懷孕，還是非常令人興奮」。

大多數懷孕的員工都是分娩中心的護士，因此目前分娩中心每次輪班至少會有兩名懷孕的護士同時值班，也有過輪班期間每個人都懷孕的情況。她們希望到時候能在自己工作的地方分娩，更稱彼此因這次的共同經歷建立了深刻聯繫。

26歲的克里斯汀（Christen Burns）是最後一個發現自己懷孕的人，這也是她的頭一胎，「我認為加入這個團體，有人陪在身邊會讓我更加期待」。另一位護士夏安（Cheyenne Beaty）也附和道，「這真的很有幫助，尤其會從那些以前生過孩子的同事那得到很多建議，或是單純的聯繫和關心對方，『妳的臀部也會痛嗎』等諸如此類的問題」。

29歲的接生護士亞歷克斯（Alex Atcheson）這次已是第三胎，她表示，「我覺得我們之間會建立終身的連結，孩子們差不多同時出生，彼此能相互支持，共同度過懷孕的過程，真的很棒」。

更不可思議的是，亞歷克斯和30歲的同事艾莉森（Alison Harrell）連預產期都相同，均在5月27日。艾莉森表示，「亞歷克斯和我很早就知道我們應該在同一天分娩，然後我們開始列出每個懷孕醫護的名單」，結果隨著時間推移，有愈來愈多人被添加到這份名單中。