雇用無證移民而遭罰9500萬元企業 是奧茲選舉金主

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)。(美聯社)

根據聯邦選舉委員會(FEC)紀錄，一家雇用無證移民 而遭罰款9500萬元的企業，如今是電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)角逐賓州 聯邦參議員共和黨 初選的金主，捐款將近1萬2000元給奧茲選舉團隊。

樹木修剪公司「艾斯普朗德樹木專家」(Asplundh Tree Experts)由於故意雇用無證移民，曾被聯邦移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)開立金額破紀錄的罰單。家族式經營的「艾斯普朗德樹木專家」遭移民和海官執法局國安調查小組長達六年的追蹤調查後，2017年9月坦承錯誤並同意和解，代價是繳交罰款高達8000萬元，外加1500萬元民事賠償。

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，聯邦選舉委員會登記資料顯示，獲得川普背書的奧茲是「艾斯普朗德樹木專家」持股人，奧茲在2020年裡捐款2萬3000元給「艾斯普朗德樹木專家政治行動委員會」(Asplundh Tree Expert Political Action Committee)。「艾斯普朗德樹木專家政治行動委員會」以積極手段為參選聯邦公職的對象捐款。

根據聯邦選舉委員會資料，奧茲競選團隊11日收到「艾斯普朗德樹木專家」執行長艾斯普朗德(Scott Asplundh)兩筆金額各為5800元的政治獻金。

奧茲發言人並未回應「商業內幕」採訪要求。