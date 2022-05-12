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Meta證實將縮編實境實驗室人力 一周內公布相關消息

編譯洪啟原／綜合報導
臉書母公司Meta發言人向路透證實，Meta準備縮編旗下「實境實驗室」部門的人力，預計一周內公布相關消息。（路透）
臉書母公司Meta發言人向路透證實，Meta準備縮編旗下「實境實驗室」部門的人力，預計一周內公布相關消息。（路透）

臉書母公司Meta發言人11日向路透證實，Meta準備縮編旗下「實境實驗室」（Reality Labs）部門的人力，預計一周內公布相關消息。

臉書科技長博斯沃思（Andrew Bosworth）10日在每周會議問答時段告訴「實境實驗室」的員工說，相關的變動預計在一周內宣布。這個部門是Meta是重新聚焦硬體產品和元宇宙策略的核心。

Meta發言人證實，博斯沃思已告知這些員工，表示該部門無法再負擔部分計畫，且可能延後其他計畫，但未說明哪些計畫將受影響。發言人強調，裁員並不在計畫中。

Meta在4月告訴投資人，即將縮減2022年的成本。臉書今年稍早的用戶減少，拖累股價大跌。

Meta執行長祖克柏在4月底舉行的財報法說會中表示，計畫放慢部分長期計畫的投資步調，例如商業平台、人工智慧（AI）以及實境實驗室這些領域。

臉書砸重金投資的實境實驗室，之前催生虛擬實境（VR）事業Oculus，目前業範圍涵蓋擴增實境（AR）、智慧眼鏡、視訊通話裝置Portal以及企業科技解決方案。

臉書 投資 裁員

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