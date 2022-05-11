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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

拜登政府起草新行政命令 擬阻止中國取得美國數據

編譯洪啟原／綜合報導
路透引述看到的文件摘錄和消息人士報導，美國政府已起草一項行政令，將賦予司法部巨大的權力，阻止中國等外國對手取得美國民眾的個人數據。(美聯社)
路透引述看到的文件摘錄和消息人士報導，美國政府已起草一項行政令，將賦予司法部巨大的權力，阻止中國等外國對手取得美國民眾的個人數據。(美聯社)

路透引述看到的文件摘錄和消息人士報導，美國政府已起草一項行政令，將賦予司法部巨大的權力，阻止中國等外國對手取得美國民眾的個人數據。

這項政府機構正在審查的提案，還指示衛生及公共服務部（HHS）避免用聯邦資金支持把美國衛生數據轉移給外國對手的相關行動。

這項草案反映出，在川普政府試圖禁止美國民眾使用TikTok和微信失敗後，拜登政府做出了更積極的回應，以因應中國企業構成的國安威脅。這些中企據說已取得大量美國民眾的個人數據。

白宮、美國司法部和商務部發言人均拒絕置評。HHS尚未對此發表看法。消息人士也說，這份文件只是初稿，尚未列入政府機構的意見，後續可能有所調整。

消息人士透露，這項行政命令若真的實施，將賦予權力給美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland），使他可以審查和可能禁止與出售或取得數據有關的商業交易，前提是這些交易對國家安全構成龐大風險。

摘錄也說，該項提案還會要求HHS著手起草一項規定，以確保政府撥款和獎勵金這類聯邦援助，不會支持把美國人的健康、健康相關或生物數據轉移到由外國對手擁有、控制或受其管轄或指示的實體。

消息人士也說，在這項提案出爐之際，政府官員對商務部在推出規則和調查威脅方面的拖延感到失望。川普2019年曾賦予商務部類似的權力。

6月的一項行政令也明確指示商務部使用新工具，保護美國人的敏感數據不受外國對手通過涉及應用程序交易的攻擊，但商務部尚未公布與該措施相關的任何進展。

新的行政令草案賦予司法部明確的權力，「以便監測和執行根據之前行政令發布的任何禁令、許可證或從輕處置協議的遵守情況和執行情況，從而支持賦予商務部長的權力。」

另一段摘錄顯示，提案還要求商務部長確定哪些交易類別是徹底禁止和可以豁免的。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

商務部 司法部 川普

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