東協領袖訪華府 拜登「太忙」沒安排會談 被批怠慢

美國總統拜登。（路透）

「美國東協特別峰會」12日至13日於華府 舉行，這是東協峰會首次移師華府舉辦。美國希望東協國家參加即將宣布的「印太經濟架構」，東協成員也期待與美國拉近關係。然而，拜登 總統卻以太忙為由，這場峰會迄今未安排任何雙邊會談，令東協輪值主席國柬埔寨抱怨被冷落。

這次峰會原定3月28日舉行，美方卻在會前臨時宣布順延到5月，理由是東協部分國家領袖因行程安排無法赴會。如今東協十國除了緬甸軍政府被排除、菲律賓剛舉行總統大選準備政權交接，其他八國領袖齊赴華府，拜登卻沒時間和遠道而來的領袖們安排任何雙邊會議。

柬埔寨總理助理部長兼總理洪森顧問高金華表示，美國駐柬大使墨菲告訴他，沒有安排拜登和洪森或者其他領袖的雙邊會談，因為峰會本身時間夠長，而且「拜登非常忙」。拜登近日的確非常忙碌，他12日一早還要主持全球新冠疫情峰會。

高金華說，東協領袖「理應被尊重及平等對待」，獲得與拜登對話的時間。

他告訴路透：「身為一個大國及東道主，美國應該對賓客更大方些，領袖們大老遠飛來華府，特別是拜登正準備討論將戰略夥伴關係升級至全面戰略夥伴關係之際」。

他說，此際拜登忙於處理國內通膨危機和俄烏戰爭，可以理解，但至少拜登應該會見主席國領袖，不論是正式或非正式場合，進行一定程度的對話。

白宮對此尚未回應，早前白宮發言人莎奇表示，拜登將於12日於白宮舉辦晚宴歡迎東協領袖，也會出席13日的峰會。

此次峰會的焦點議題包括俄烏戰爭、新冠疫情、美國印太戰略及「印太經濟架講」等，據信拜登將要求東協在俄烏戰爭和美國合作，對俄國 採取強硬立場。目前東協成員中僅新加坡宣布制裁俄國。

東協外長今年3月發表聯合聲明，呼籲立即停火，但聲明中避而不提「俄國」或「侵略」等字眼，引發議論，之後澄清東協不支持使用武力。

俄國和緬甸、越南及印尼雙邊關係密切，也是東南亞主要武器提供者，東協不願介入俄烏戰爭，拜登恐難在此議題爭取東協與美方合作。

另外，拜登上任後在外交上主打「自由開放的印太地區」，試圖以此壓制中國影響力，去年宣布和英澳成立AUKUS，令印尼和馬來西亞等東協國家感到不安，憂心會引發區域軍備競賽。

至於美國的印太經濟架構，高金華說，至今只是「半成品」，缺乏具體內容，很多細節他們根本不清楚。

東協在國際議題一向保持中立，高金華說，柬埔寨不會在華府和北京之間選邊站，反映出東協國家的態度；比起向哪個大國靠攏，經濟發展才是優先要務。

▼美國與東協特別峰會 不民主就不歡迎

影片來源：世界新聞網 一洲焦點