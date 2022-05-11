機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)發表聲明指出，一架塞斯納208(Cessna 208)單引擎小型飛機機師疑似出現健康狀況，10日飛航途中突然昏迷。除了飛行員之外，當時機上還有另一名乘客。航空管控制對話記錄網站LiveATC.net指出，這名毫無飛行經驗的乘客在塔台人員指示下，讓飛機安全地緊急迫降於佛羅里達州棕櫚灘國際機場 (Palm Beach International Airport)。

根據有線電視新聞網(CNN)取得LiveATC.net通話錄音檔，這名乘客10日中午過後對塔台人員說：「我這邊發生很嚴重的狀況了。我的機師突然變得神智不清，我則根本不會開飛機。」

華盛頓郵報報導，當時這架小飛機飛航高度約9000呎，行經位置在佛州 波卡瑞通(Boca Raton)東邊約20哩上空。

報導指出，男子在與塔台人員的對話中並未透露姓名，也對塔台人員說不知道飛行的確切位置，只能確定「前方就是佛州海岸地帶」。

通話錄音檔顯示，位於皮爾斯堡(Fort Pierce)的塔台人員接下來開始說明如何操作，讓飛機得以降落。乘客在通話中對塔台人員說，機師「已經昏迷了」。

大約五分鐘的對話過程裡，塔台人員解釋如何維持飛機穩定，並且準備降落。塔台人員說：「想辦法讓機翼保持平衡，試試看能否照我說的方法降低。」

塔台人員也告訴這名乘客：「把控制桿向前推，以非常緩慢的速度下降。」乘客則對塔台人員說：「我連導航螢幕都無法開啟。裡面應該有所有的資料。你們知道應該怎麼辦嗎？」

男子在與塔台對話的全程，口氣始終保持冷靜，包括說道：「我完全不知道怎麼讓飛機停下來。我根本什麼都不知道。」

皮爾斯堡塔台人員後來將指導小飛機下降的任務移交給位於棕櫚灘郡(Palm Beach County)的塔台人員接手。這名乘客依照指示，10日下午12時30分將飛機安全降落在棕櫚灘國際機場。

聯邦航空總署發言人在聲明中說，這架塞斯納208小型飛機登記地址在康乃狄克州 。發言人說，聯邦航空總署將針對這起事件展開調查。

聯邦航空總署並未公布機師與乘客的姓名。

根據航班追蹤查詢網站Flight Aware，這架小型飛機10日上午11時從巴哈馬的馬許港(Marsh Harbour)起飛。

捷藍航空公司(JetBlue Airways)機長達莫林(Justin Dalmolin)對佛州地方電視台WPBF表示，10日正準備班機即將降落棕櫚灘國際機場時，因為塔台人員必須協助塞斯納208小型飛機緊急迫降，導致行程略為耽擱。

達莫林說，小飛機乘客毫無飛行經驗，卻在緊急狀況下完成艱難任務，非常不容易，「就連我剛開始接受飛行訓練時都是非常害怕的，嚇得全身冒汗」。