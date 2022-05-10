我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

猜字遊戲謎底fetus涉胎兒太敏感 紐約時報急換字

中央社／紐約9日電
墮胎權之爭又上檯面，華府最高法院前有人舉牌示威。(美聯社)
墮胎權之爭又上檯面，華府最高法院前有人舉牌示威。(美聯社)

美國墮胎權可能面臨最高法院限制的消息傳出後，fetus（胎兒）一字出現頻率暴增，但人氣猜字遊戲Wordle不想和時事沾上邊，今天急忙換掉這個謎底。

Wordle讓玩家每天猜1個有5個字母的單字，但只有6次嘗試機會，在全球掀起熱潮後，1月間被「紐約時報」買下。

紐時遊戲編輯總監梅森（Everdeen Mason）今天發出聲明說，Wordle數以百萬計的玩家裡，有些「可能看到1個似乎與最近重大事件密切相關的舊謎底」。

梅森沒說這個字是什麼，只說選擇這個字「完全不是蓄意為之，而是巧合，今天原本出現的答案去年就已載入Wordle」。

如果是這樣，那當然遠在美國最高法院意見草稿上週外洩之前，文件顯示多數大法官準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定。

梅森說，「Wordle是娛樂與放鬆的地方，我們認真看待我們的角色，希望Wordle遠離新聞」，「我們上週發現這個字會在今天出現後，盡可能地為解答者改換了謎底」，但還是來不及為所有人換掉。

紐時2月即宣布，已消除Wordle上許多模稜兩可以及「敏感或冒犯的字」。

部分玩家在社群媒體分享今天的兩版謎底，譏笑中間偏左的紐時太過小心翼翼。

紐時上周刊出一篇「美國還沒準備好結束羅訴韋德案」的評論文章，正式表態支持墮胎權。

墮胎 社群媒體 紐約時報

上一則

誰是最高院洩密案深喉嚨？NPR指向保守派大法官助理

延伸閱讀

到新州墮胎？ 保險公司付墮胎費嗎 州長答「一句話」

到新州墮胎？ 保險公司付墮胎費嗎 州長答「一句話」
墮胎權之爭再起 宗教分歧 衝突漸白熱化

墮胎權之爭再起 宗教分歧 衝突漸白熱化
參院5.11表決合法墮胎權法案 舒默：參議員都須表態

參院5.11表決合法墮胎權法案 舒默：參議員都須表態
墮胎權若推翻 加州恐成全美最後庇護地 未來跨州手術會更多

墮胎權若推翻 加州恐成全美最後庇護地 未來跨州手術會更多

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(美聯社)

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

2022-05-04 22:25

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確