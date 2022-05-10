猜字遊戲謎底fetus涉胎兒太敏感 紐約時報急換字

墮胎權之爭又上檯面，華府最高法院前有人舉牌示威。(美聯社)

美國墮胎 權可能面臨最高法院限制的消息傳出後，fetus（胎兒）一字出現頻率暴增，但人氣猜字遊戲Wordle不想和時事沾上邊，今天急忙換掉這個謎底。

Wordle讓玩家每天猜1個有5個字母的單字，但只有6次嘗試機會，在全球掀起熱潮後，1月間被「紐約時報 」買下。

紐時遊戲編輯總監梅森（Everdeen Mason）今天發出聲明說，Wordle數以百萬計的玩家裡，有些「可能看到1個似乎與最近重大事件密切相關的舊謎底」。

梅森沒說這個字是什麼，只說選擇這個字「完全不是蓄意為之，而是巧合，今天原本出現的答案去年就已載入Wordle」。

如果是這樣，那當然遠在美國最高法院意見草稿上週外洩之前，文件顯示多數大法官準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定。

梅森說，「Wordle是娛樂與放鬆的地方，我們認真看待我們的角色，希望Wordle遠離新聞」，「我們上週發現這個字會在今天出現後，盡可能地為解答者改換了謎底」，但還是來不及為所有人換掉。

紐時2月即宣布，已消除Wordle上許多模稜兩可以及「敏感或冒犯的字」。

部分玩家在社群媒體 分享今天的兩版謎底，譏笑中間偏左的紐時太過小心翼翼。

紐時上周刊出一篇「美國還沒準備好結束羅訴韋德案」的評論文章，正式表態支持墮胎權。