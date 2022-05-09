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誰是最高院洩密案深喉嚨？NPR指向保守派大法官助理

編譯柯立偉／綜合9日電
最高法院裁決意見書外洩一周後，NPR首先把矛頭指向大法官的助理，圖為國會警察在最高法院外面騎車巡邏。(Getty Images)
最高法院裁決意見書外洩一周後，NPR首先把矛頭指向大法官的助理，圖為國會警察在最高法院外面騎車巡邏。(Getty Images)

月初聯邦最高法院可能推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的意見書草稿外洩後，首席大法官羅伯茲(John Roberts)震怒，下令務必揪出洩密者；全國公共廣播電台(NPR)法律線記者妮娜．托藤柏格(Nina Totenberg)撰文指出，目前最受人懷疑的，是某位保守派大法官的助理。

托藤伯格指出，羅伯茲大法官身為法院內職位最高的保守派大法官，試圖在本案中扮演扮演橋梁角色，讓保守派的大法官不要採取過於激進的立場，因此某位擔心這份支持墮胎全面非法化判決可能無法落實的保守派助理，不惜賭上自己在法律界的職涯，向外界披露草案內容。

她說：「史無前例的洩密事件應該不太可能來自大法官本身，比較可能的是擔心這份草案無法對外公布的某位大法官助理。」

不過，共和黨議員對此有不同看法，認為是某位自由派大法官的助理，為了讓保守派大法官遭外界攻擊，最後迫於民意壓力不得不改變立場的「政治攻擊」。

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)周日接受福斯新聞(Fox News)專訪時直言：「幾乎可以肯定是三位自由派大法官手下共12名助理中的其中一人幹的，我相信保守派的助理沒人會幹這種事，只要查電子郵件紀錄應該就可以一目瞭然了。」

同為共和黨的參院少數黨領袖、肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)則沒有點名是自由派大法官的助理洩露，只說「洩密事件令人震驚，洩密者此舉是對最高法院的公正與獨立最赤裸裸的攻擊。」

專家則表示，目前說是保守派還是自由派大法官的助理洩密都還太早，畢竟每個人都可能有自己的動機，不過原則上大家都有共識，即認為洩密來源不太可能是大法官本身。

最高法院裁決意見書外洩一周後，NPR首先把矛頭指向大法官的助理。圖為最高法院大門...
最高法院裁決意見書外洩一周後，NPR首先把矛頭指向大法官的助理。圖為最高法院大門。(美聯社)

大法官 羅伯茲 共和黨

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