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NBC分析：民主黨2022年初選 曼欽淪為出氣筒

記者顏伶如／綜合報導
西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽儼然成為民主黨的出氣筒。(美聯社)
西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽儼然成為民主黨的出氣筒。(美聯社)

正在全美各地舉行的民主黨2022年初選，民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)儼然成為黨內人士的出氣筒。

國家廣播公司(NBC)9日報導分析，曼欽先前因為獨排眾議擋下拜登總統施政計畫法案，被媒體喻為「華府最有權力人物」，現在各地初選陸續登場，曼欽則成為黨內同僚檢討對象，就連支持某些保守立場政策的參選人，也在初選當中被競爭對手貼上曼欽標籤。

兩黨在參院各占50席的勢態之下，曼欽的一票是否願意支持拜登法案，影響力頓時提高。曼欽所代表的西維吉尼亞州是共和黨占優勢的「紅州」，拜登2020年總統大選在西維州得票率落後前總統川普約39%。

在民主黨德州初選裡，尋求繼續連任的「九連霸」德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)，面臨進步派參選人潔西卡‧希納洛斯(Jessica Cisneros)挑戰。希納洛斯競選主軸便是把庫維拉比喻為曼欽，因為庫維拉是唯一拒絕保護墮胎權的民主黨籍聯邦眾議員。

希納洛斯上周接受MSNBC新聞頻道專訪時說，庫維拉在許多重大議題上，投票時都與共和黨站在同一陣線，「他可能會變成眾議院裡的曼欽」。

她說：「我們不希望在涉及基本自由與權利的全國議題當中，庫維拉變成決定勝負的關鍵一票。我們不能冒這個險。」

國家廣播公司分析，包括希納洛斯在內的初選參選人，紛紛把黨內中間派對手跟曼欽畫上等號，抨擊曼欽路線導致拜登施政計畫無法落實，這套選舉策略可以吸引進步派選民，也能讓支持拜登的溫和派知道提高警覺，但最後能否在初選勝出，仍有待觀察。

報導指出，對於在「紅州」努力經營的民主黨人來說，遭到類似的黨內檢討聲浪，甚至可能獲得塞翁失馬的效果，更加擦亮身為不屈不撓黨內孤鳥的招牌。

庫維拉受訪時則表示，支持為「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)提供經費。他指出，民主黨是在海納百川的大家庭，接受持有不同意見與思想的各種民眾，「我們不應該清算別人，還要求別人應該百分之百跟自己一模一樣」。

俄勒岡州民主黨初選當中，現任聯邦眾議員薛瑞德(Kurt Schrader)也被對手麥克洛德-史金納(Jamie McLeod-Skinner)

扣上曼欽帽子。麥克洛德-史金納日前接受媒體訪問時說，曼欽在重大立法項目裡阻礙國家向前邁進，薛瑞德在眾議院也一樣否決法案，或者讓法案變得薄弱無力，例如拒絕支持「拜登重建美好未來法案」(Build Back Better Act)的處方藥品降價措施。

曼欽 民主黨 拜登

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